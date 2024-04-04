Chp'den Rize'nin Pazar İlçesi Belediye Başkanı Neşet Çakır'a Ziyaret

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve partililer, 20 yıl sonra Pazar Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Neşet Çakır’ı makamında ziyaret etti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Rize’nin Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçesi Belediye başkanlığı seçimlerini kazanan CHP Belediye Başkanlarının mazbatalarını aldıktan sonra ilk ziyaretçileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu oldu.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, ziyartte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"İstanbul'un en kritik seçiminin yapıldığı ilçe Sarıyer oldu. Türkiye'de de Sarıyer'i duymayan kalmadı çünkü 3 dönem belediye başkanlığı yapan kişi kendisi 4'üncü sefer aday yapılmayınca buna tepki gösterdi ve bağımsız aday oldu. Hani bir insan önseçimlerden çıkar gelir sürekli parti içi mücadeleler verir, örgüt onu bir yere taşır, o zaman bazı mücadelelerde hak verirsin ama üç dönemin üçünde de atama yöntemiyle gelmiş olan bir kişi bunu yaptı 4’üncü seferde de aynı yöntemle bir kişi atanınca maalesef bu tepkiyi gösterdi. Süreçte öyle bir noktaya gitti ki, bir ara acaba ya bu arkadaş kazanıyor mu havası bile oluşmadı değil, açık söyleyeyim. Bu nedenle sayın vekilime, sayın il başkanıma çok teşekkür ediyorum İstanbul'a geldiler, Rizelileri organize ettiler. Sarıyer'de en önemli nüfus Sivas'tan sonra Rizeliler. 100 yıldır Rizeliler, Sarıyer'de yerleşmişler çok önemli bir nüfusu teşkil ediyorlar. Gerek vekilim olsun, gerek il başkanım gerekse diğer arkadaşlarım hepsi bir Rizeli çalışması yaptılar ve çok çalıştık gerçekten. Şimdi açıkça şunu söyleyeyim; dün mazbata aldım sonra gittim teslimi yaptım koltuğa oturmadan belediyeden çıktım ilk imzam yerime bir Meclis üyesini vekalet bırakmak oldu. Başka da imza atmadım, koltuğa da oturmadım akşam telefonlarım susmadı "abi sen kafayı mı yedin Rize'ye gidiyormuşsun böyle şey mi olur" diye. Yani "belediyede yapılacak bir sürü iş güç var yani sen Rizeli misin" diye. Biz o akşam iftarda bir söz vermiştik; biz sözümüzü tutmak zorundayız, söz ağızdan bir kere çıkar. O nedenle buradayım ve burada olmaktan da mutluyum akşam da döneceğim. Gerçekten Pazartesi Meclisimiz olacak komisyonlar faaliyet raporumuz denetim raporu vesaire bir sürü işimiz var onun hazırlıklarını yapmamız lazım bu gece aranızdan ayrılacağım ama daha geniş bir zamanda sonra inşallah geleceğim."

CHP heyeti, Pazar Belediyesinin ardından 25 yıl sonra Ardeşen’de seçimleri kazanan CHP adayı Enver Atagün’ü ziyaret etti. Daha sonra Fındıklı Belediyesi seçimlerini ikinci kez kazanan Ercüment Şahin Çervatoğlu’nu makamında ziyaret ederek, başarı diledi.

Anka Haber Ajansı