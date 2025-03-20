Chp'den Sakarya'da Demokrasi Yürüyüşü

Chp'den Sakarya'da Demokrasi Yürüyüşü

CHP Sakarya İl Başkanlığı, demokrasi yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında kısa sürelik gerginlik yaşandı.

(SAKARYA) - CHP Sakarya İl Başkanlığı, "demokrasi yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş sırasında kısa sürelik gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Sakarya İl Başkanlığı tarafından "demokrasi yürüyüşü" düzenlendi.

CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın Yeni Bosna Caddesi üzerindeki binasının önünden başlayan yürüyüşe CHP Sakarya İl Başkanı Oğuzhan Curoğlu, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimleri, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, partililer ve bazı sendikaların temsilcileri katıldı.

Bosna Caddesi'nden başlayıp Çark Caddesi'nde devam eden yürüyüşün Dar Sokak kısmında çevik kuvvet ile yürüyüşe katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması ile son buldu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Diyarbakır Nevruz Resepsiyonuna Mesaj Gönderen Chp Genel Başkanı Özel: “Newroz Pîroz Be”
Diyarbakır Nevruz Resepsiyonuna Mesaj Gönderen Chp Genel Başkanı Özel: “Newroz Pîroz Be”
Kırıkkale, Kar Yağışı Altında Ekrem İmamoğlu İçin Yürüdü
Kırıkkale, Kar Yağışı Altında Ekrem İmamoğlu İçin Yürüdü
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Karabük'te Oturma Eylemi Yapılarak Protesto Edildi
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Karabük'te Oturma Eylemi Yapılarak Protesto Edildi
Aydın’da Demokrasi Çağrısı: “Yargıyı Sopa Olarak Kullanmayın"
Aydın’da Demokrasi Çağrısı: “Yargıyı Sopa Olarak Kullanmayın"
Chp Aksaray Gençlik Kolları: “Ekrem İmamoğlu’nun Yanında, Hukuksuzluğun Tam Karşısındayız"
Chp Aksaray Gençlik Kolları: “Ekrem İmamoğlu’nun Yanında, Hukuksuzluğun Tam Karşısındayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına İlk Yorum: İddialara Asla Cevap Veremiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına İlk Yorum: İddialara Asla Cevap Veremiyorlar
Mersin Üniversitesi Öğrencilerinden Oturma Eylemi
Mersin Üniversitesi Öğrencilerinden Oturma Eylemi