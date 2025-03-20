Chp'den Sakarya'da Demokrasi Yürüyüşü

(SAKARYA) - CHP Sakarya İl Başkanlığı, "demokrasi yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş sırasında kısa sürelik gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Sakarya İl Başkanlığı tarafından "demokrasi yürüyüşü" düzenlendi.

CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın Yeni Bosna Caddesi üzerindeki binasının önünden başlayan yürüyüşe CHP Sakarya İl Başkanı Oğuzhan Curoğlu, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimleri, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, partililer ve bazı sendikaların temsilcileri katıldı.

Bosna Caddesi'nden başlayıp Çark Caddesi'nde devam eden yürüyüşün Dar Sokak kısmında çevik kuvvet ile yürüyüşe katılanlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması ile son buldu.

Anka Haber Ajansı