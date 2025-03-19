Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp Iğdır İl Teşkilatı: "23 Mart’ta Ön Seçim Sandıklarında Buluşalım"

Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp Iğdır İl Teşkilatı: "23 Mart’ta Ön Seçim Sandıklarında Buluşalım"

CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kayla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bu gözaltılar siyasi iradeye darbedir” dedi. Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan ise "İmamoğlu’nun yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kayla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bu gözaltılar siyasi iradeye darbedir” dedi. Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan ise "İmamoğlu’nun yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Iğdır İl Teşkilatı, il başkanlığında partililerle ve Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan ile bir araya gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan CHP Iğdır İl Başkanı Kayla, şunları söyledi:

"CHP olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz, sandıktan kaçmayın, Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz, 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa "dur" diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Sığıngan ise "Biz halk muhalefetinin yanındayız. İmamoğlu’nun yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı

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