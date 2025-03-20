Chp'den Yurt Çapında Protesto.. Chp Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu: "Bu Bir Darbedir"

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu: "Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması milletin iradesine yönelik bir darbedir. Halkın seçme ve seçilme hakkına yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin!"

(ZONGULDAK) -CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, "Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması milletin iradesine yönelik bir darbedir. Halkın seçme ve seçilme hakkına yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin!" dedi.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Karadeniz Ereğli’deki açıklama, CHP İlçe Teşkilatı binası önünde gerçekleştirildi.

Kocamanoğlu, yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "milletin iradesine yönelik bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi. "Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı" ifadelerini kullanan Kocamanoğlu, bu girişimi "millete topyekûn bir saldırı" olarak değerlendirdi.

Son seçimlerde CHP’nin halkın iradesiyle Türkiye’nin birinci partisi olduğunu belirten Kocamanoğlu, "Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır" dedi.

İmamoğlu’nun daha önce de iktidarın hedefi olduğunu belirten Kocamanoğlu, "Erdoğan’ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, gazeteciler ve birçok yurttaş gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu bir darbedir!"

Milletin yerine karar vermek, halkın iradesine engel olmak için güç kullanmanın darbe olduğunu vurgulayan Kocamanoğlu, "Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacaktır" dedi.

CHP olarak halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Kocamanoğlu, "Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır" diye konuştu.

Parti teşkilatlarına ve vatandaşlara seslenen Kocamanoğlu, "Sandıktan kaçmayın! Mertçe mücadele edin! Bütün Cumhuriyet sevdalılarını 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşmaya çağırıyoruz" dedi.

Açıklama, "Her şey çok güzel olacak! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla sona erdi.

Anka Haber Ajansı