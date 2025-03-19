Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp Mersin İl Binası Önünde Eylem

(MERSİN) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması CHP Mersin İl Başkanlığı önünde yapılan eylemle protesto edildi.

CHP, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yurt genelinde eş zamanlı basın açıklamaları yaptı. CHP Mersin İl Örgütü İnönü Bulvarı üzerindeki parti binasında bir araya gelerek bir süre yolu trafiğe kapattı. Eylemde CHP bildirisini CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür okudu.

Eyleme katılan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Mahkeme kadıya mülk değil. Bunlar gidecekler, halk burada kalacak, halkın seçtikleri burada kalacak. Bu zulüm ilelebet devam etmeyecek. Alışın diyorlar. Alışmayacağız. Direneceğiz. Dün nasıl görevden alınan belediye başkanlarının yanında olduysak bugün de Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer belediye başkanlarımızın yanındayız" dedi.

Eylemden sonra bir grup partili genç yürüyüş yapmak istedi. Polis yürüyüşe engel olurken partililerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bir grup genç de hep bir ağızdan Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu.

Anka Haber Ajansı