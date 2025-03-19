Chp'den Yurt Çapında Protesto... Edirne Belediye Başkanı Akın: “Mücadeleden Asla Vazgeçmeyeceğiz”

Edirne’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “Halkın iradesine karşı, hukuk üzerinden yapılan bunu kabul etmiyoruz. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu buradan bütün kararlılığımla söylüyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi değildir” dedi.

(EDİRNE) - Edirne’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “Halkın iradesine karşı, hukuk üzerinden yapılan bunu kabul etmiyoruz. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu buradan bütün kararlılığımla söylüyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi değildir” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, siyasi partilerin il başkanları, geçmiş dönem belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan İl Başkanı Taybıllı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının bir darbe olduğunu söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Akın da mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

“Bunu kabul etmiyoruz. Hepimiz yola çıkarken bütün yoldaşlarım, biz bazı ateşten gömlekleri giyerek yola çıktık. Halkımız bizleri seçti, bizlere güvendi, inandı, biz de onlar için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu sabah yapılan şey açıkça bir darbedir. Halkın iradesine karşı, hukuk üzerinden yapılan bunu kabul etmiyoruz. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu buradan bütün kararlılığımla söylüyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi değildir. Burada çok kıymetli isimler var. Pazar günü sandıkların başında olacağız. Buradan tüm hemşehrilerime, üye olamayanlara da sesleniyorum; gelin, demokrasi şölenini beraber yaşayalım. Gelin, milletin bu vicdanını, yargı tacizi yapanların önünde hep beraber gösterelim. Buradan tüm vicdanlı hemşehrilerime sesleniyorum; Hep beraber ses yükselteceğiz, susmayacağız.”

“23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım”

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, şunları söyledi:

“Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesi değildir. Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz. 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak.”

Anka Haber Ajansı