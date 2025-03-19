Chp'den Yurt Çapında Protesto... Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Yönelik Artvin'de Tepkiler Sürüyor

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvinlileri Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına, Artvin'de de yapılan basın açıklamalarıyla tepki gösterildi. Artvinliler, il merkezinde yapılan basın açıklamasının yanı sıra Hopa ve Kemalpaşa'da yürüyüşler düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ise Türkiye'nin, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladığını belirtti ve "Bugün de Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz" dedi.

“Ekrem İmamoğluna ve CHP’ye sahip çıkmanızı istiyorum”

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise Artvinlileri Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet etti ve şunları söyledi:

"Sizlerle bir anımı paylaşmak istiyorum. Seçimler kazanıldıktan sonra Ekrem Başkan, Trabzon’a geldiğinde biz de karşılamaya gittik. Elimi sıktı ve şöyle dedi: "Başkan, kendimizi unuttuk, sizi düşündük hep'. Bu konuşmaya yanımda olan arkadaşlar da şahitlik etmiştir. Ekrem Başkan’ın, Türkiye genelinde olduğu gibi, Artvin’e de özel bir duygusu, özel bir yaklaşımı, özel bir sempatisi ve özel bir sevgisi vardır. Sizlerden bir isteğim var. Bizler, onun yakın çalışma arkadaşları olarak, elini her sıktığımızda, her "merhaba" deyişimizde onu derinden hissetmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, lütfen ona ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın.”

Erdem konuşmasını, Adnan Yücel’in "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" dizeleriyle tamamladı.

Anka Haber Ajansı