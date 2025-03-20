Chp'den Yurt Çapında Protesto... İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Bursa’da Protesto Edildi

Bursa'da vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Ekrem Başkan, bu milletin sevgisini, desteğini ve güvenini kazanmış bir liderdir” dedi.

Haber: Zehra Değirmenci / Sibel Kahraman

(BURSA) - Bursa'da vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Ekrem Başkan, bu milletin sevgisini, desteğini ve güvenini kazanmış bir liderdir” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor. CHP Bursa İl Başkanlığı’nın çağrısıyla yurttaşlar, Kent Meydanı’nda bir araya geldi.

Açıklamaya Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İlçe Başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklamaya siyasi partiler ve kitle örgütleri de destek verdi.

Açıklamada sık sık "'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz'', "'Cumhurbaşkanı İmamoğlu'', "'Hak, hukuk, adalet'', "'Hükümet istifa'" sloganları atıldı.CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılacak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletin iradesiyle seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, yalnızca bir belediye başkanına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda milli egemenliğe, halkın iradesine ve demokrasimize yönelik alçakça bir müdahaledir. Bu, hukuk kisvesi altında gerçekleştirilen açık bir sivil darbedir. Saray rejimi, kaybettikçe saldırıyor, korktukça zalimleşiyor. Hukukun üstünlüğünü yok sayan, sandıkta kazanamadığını yargı yoluyla gasp etmeye çalışan bu düzen, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine ihanettir. Milletin oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına reva görülen bu muamele, artık Türkiye’de demokrasinin ayaklar altına alındığının en net kanıtıdır. Bu ülkede milli egemenlik, bir avuç saray mensubunun, yandaşın, talimatla hareket eden yargı ve basın mensuplarının değil, 86 milyon yurttaşımızındır.

''Halkımızın kararlılığını kıramayacaksınız''

Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Ekrem Başkan, bu milletin sevgisini, desteğini ve güvenini kazanmış bir liderdir. Onun şahsında halkın iradesine saldıranlar, şunu çok iyi bilmelidir, bu millet, iradesine sahip çıkmasını da kendisine dayatılmak istenen vesayet düzenini tarihin çöplüğüne göndermesini de çok iyi bilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletin iradesine vurulmak istenen kelepçeyi kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluğu, bu siyasi operasyonu asla tanımıyoruz. Buradan açıkça ilan ediyoruz, sandıkta kazanamadıklarını yargı kumpaslarıyla gasp etmeye çalışanlar, milletin iradesi karşısında diz çökmeye mahkumdur. Ne yaparsanız yapın, demokrasiye olan inancımızı, mücadele azmimizi, halkımızın kararlılığını asla kıramayacaksınız."

Anka Haber Ajansı