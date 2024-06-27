Chp'li Adıgüzel, Veliler Ve Sendikadan Tügva'ya Yaz Okulu Tepkisi: "Tügva Burada İşgalcidir"

Chp'li Adıgüzel, Veliler Ve Sendikadan Tügva'ya Yaz Okulu Tepkisi: "Tügva Burada İşgalcidir"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Eğitim-Sen ve öğrenci velileri Türkiye Gençlik Derneği’nin (TÜGVA) Ordu Altınordu İlkokulu’nda ‘yaz okulu’ adı altında faaliyet yürütmesine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Biz çocuklarımızı devlete emanet ediyoruz, fakat devletin buraya memur olarak görevlendirdiği kişi burayı TÜGVA’ya tahsis ediyor. TÜGVA burada işgalcidir" dedi.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Eğitim-Sen ve öğrenci velileri Türkiye Gençlik Derneği’nin (TÜGVA) Ordu Altınordu İlkokulu’nda ‘yaz okulu’ adı altında faaliyet yürütmesine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Biz çocuklarımızı devlete emanet ediyoruz, fakat devletin buraya memur olarak görevlendirdiği kişi burayı TÜGVA’ya tahsis ediyor. TÜGVA burada işgalcidir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Ordu İl Başkanı ve sendika temsilcileri, TÜGVA tarafından Ordu Altınordu İlkokulu’nda kaymakamlık onayıyla yaz okulu açılmasına tepki gösterdi.

Bir öğrenci velisi, “Ben bu yapılanmadan çok rahatsızım ve benim gibi rahatsız birçok veli var” dedi. Okul önünde açıklama yapan CHP Ordu İl Başkanı CHP Bülent Akpınar ise “Adı ne olursa olsun, bizim çocuklarımız derneklere, vakıflara, tarikatlara emanet edilecek çocuklar değil. Çocuklarımıza devletin sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu noktada üzerimize düşen ne ise sonuna kadar mücadelesini vereceğiz'" diye konuştu.

Okul önünde açıklama yapan CHP’li Adıgüzel ise “Biz çocuklarımızı devlete emanet ediyoruz, fakat devletin buraya memur olarak görevlendirdiği kişi burayı TÜGVA’ya tahsis ediyor. TÜGVA burada işgalcidir. İlkokul çocukları üzerinde kampanya yapmaktadır. Sizi uyarıyorum, sorumlular hakkında gerekli işlemleri derhal yapın'" dedi.

Anka Haber Ajansı

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