Chp'li Adıgüzel'den Bakan Yumaklı'ya 'Don' Eleştirisi: "Sen Nerenin Bakanısın, İtalya’nın Mı?"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın zirai donla ilgili yaptığı açıklamayı eleştirerek "Fındık fiyatı artsın da ülke döviz kazansın istemiyor. Sen nerenin bakanısın, İtalya’nın mı? Fındık demiyor da stratejik ürünlerde zarar yok diyor. Gel ben sana göstereyim zarar var mı yok mu" dedi.

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın zirai donla ilgili yaptığı açıklamayı eleştirerek "Fındık fiyatı artsın da ülke döviz kazansın istemiyor. Sen nerenin bakanısın, İtalya’nın mı? Fındık demiyor da stratejik ürünlerde zarar yok diyor. Gel ben sana göstereyim zarar var mı yok mu" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın zirai donla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bakan çıkmış zirai don var diyor, sayıyor sebze meyve ama fındığı ağzına almıyor. Çünkü don olunca fındık fiyatı arttı ya, daha da artmasın diye bilerek fındık demiyor. Yine aynı anda, yabancı kartel istedi diye, TMO 30 lira aşağıdan piyasaya fındık satarak fiyatı düşürmeye çalışıyor. Kendi bakanı fındığa operasyon çekiyor. Kokarca kıyıdan vuruyor, zirai don yükseklerden, bu bakan ve şürekâsı da Ankara’dan vuruyor. Fındık fiyatı artsın da ülke döviz kazansın istemiyor. Sen nerenin bakanısın İtalya’nın mı? Fındık demiyor da stratejik ürünlerde zarar yok diyor. Gel ben sana göstereyim zarar var mı yok mu? Kokarcaya gel dedim gelmedin. Ben sana getirdim. Şimdi don yemiş fındığı da çalı, çürük, kamyonla getirip bakanlığın önüne döktüreceksin bana. Kokarca demişken zaten ona da bir şey yaptığınız yok. Biber gazını gençlere sıkacağınıza gidin kokarcaya sıkın. Hem çocuklar kurtulur. Hem de belki kokarca da bir işe yarar veya en azından bir şey denedik dersiniz."

Anka Haber Ajansı