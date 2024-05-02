Chp'li Adıgüzel'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Film Repliğiyle Sorular...

Chp'li Adıgüzel'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Film Repliğiyle Sorular...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulunda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışmaya konu olan lüks makam arabasına ilişkin, "Bu kiralık aracın marka, model, yılı ve kirası nedir? Bu araç dışında Diyanet envanterinde kayıtlı veya kiralık kaç tane daha makam aracı ve toplam giderleri nedir? Ya da bir film repliğiyle tekrar sorayım; Ali Erbaş, araba nedir, para nedir? Araba nedir, parası nedir? Araba nedir, parası nedir?" sorularını yöneltti.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışılan lüks makam aracı ile ilgili sorular yöneltti. Adıgüzel, "Bu kiralık aracın marka, model, yılı ve kirası nedir? Bu araç dışında Diyanet envanterinde kayıtlı veya kiralık kaç tane daha makam aracı ve toplam giderleri nedir? Ya da bir film repliğiyle tekrar sorayım; Ali Erbaş, araba nedir, para nedir? Araba nedir, parası nedir? Araba nedir, parası nedir?" sorularını yöneltti.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine tanınan birer dakikalık sürede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışmalara konu olan lüks makam aracı ile ilgili sorular yöneltti. Adıgüzel, "Ülkemizin ekonomik durumu ortada ve tasarruf tedbirleri konuşuluyorken Diyanet İşleri Başkanı makam aracı saltanatına devam ediyor. Aracın varlığı ve kiralandığı Diyanet İşleri Kurumu tarafından yapılan açıklama ile kabul edilmiş ama açıklama metninde aracın marka ve modeli telaffuz edilmemiş, "mevzubahis araç" şeklinde tanımlanmıştır. Sanırım utanmışlardır ama millet merak ediyor, o yüzden durumu netleştirelim. Bu kiralık aracın marka, model, yılı ve kirası nedir? Bu araç dışında Diyanet envanterinde kayıtlı veya kiralık kaç tane daha makam aracı ve toplam giderleri nedir? Ya da bir film repliğiyle tekrar sorayım: Ali Erbaş, araba nedir, para nedir? Araba nedir, parası nedir? Araba nedir, parası nedir?" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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