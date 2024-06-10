Chp’li Ağbaba: "Her Şey Ateş Pahası Ama Çiftçiye Reva Görülen Sadece Kilo Başına 25 Kuruşluk Zam"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tarlada ziyaret ettiği çiftçilerin sorunlarını dinledi. Ağbaba, "Her şey ateş pahası ama çiftçiye reva görülen sadece kilo başına 25 kuruşluk zam. Buğday için 1 TL, arpa için 25 kuruş zam yaptılar. Buradaki verilen mesaj herhalde, çiftçiye 'üretim yapma' deniyor" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da arpa ve buğday üreticisi çiftçilerin sorularını dinledi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2024 yılı hububat fiyatlarına tepki gösteren Ağbaba, "Her şey ateş pahası ama çiftçiye reva görülen sadece kilo başına 25 kuruşluk zam. Buğday için 1 TL, arpa için 25 kuruş zam yaptılar. Buradaki verilen mesaj herhalde, "çiftçiye üretim yapma" deniyor" ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, tarlada ziyaret ettiği çiftçilerin sorunlarını dinledi. Ağbaba’nın konuştuğu bir çiftçi, “İşçinin hali perişan yapacak bir şeyimiz yok. Aldığımız para mazotu karşılamıyor. Bir bardak çaya bile yetmiyor. Ürünümüzü alan da yok TMO kota koymuş. Toprak mahsulleri ofisi 25 kuruş zam verdi. Mazotu falan kurtarıyor mu imkanı yok. Geçen sene mazot 20 liraydı bu sene 43 lira. Gübre iki katına katlamış. TMO kilo başına 25 kuruş zam verdi. 1 bardak çay olmuş 10 lira. Borçlarımız yığılı duruyor, faiz fazla. Eskiden iyi kötü geçimimizi çıkarabiliyorduk, çocuklarımızı okutabiliyorduk. Şimdi hiçbirini yapamıyoruz. Sıcakta, soğukta gece gündüz çalıştığım emeğii dahi çıkaramıyorum. Ektim biçtim, mal da elimde kaldı satamıyorum. TMO da hepsini almıyor” dedi.

Başka çiftçi de “Ben iki tane üniversite bıraktım. Okuyunca da bir şey olamayacağımı gördüm. Bu işi yapmaya başladım ama çiftçilik de bitmiş. Ekin ekmek de biçmek de para kazandırmıyor. Biçerdöverci olacaktım vazgeçtim. Geçen yıl 40 bin liraya aldığım lastik bu sene 110 bin lira” şeklinde konuştu.

"Çiftçinin alın teri boşa gidiyor"

Veli Ağbaba da şunları söyledi:

“Maalesef bugün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu rakam, köylü açısından, çiftçi açısından hakaret gibi algılanıyor. Bir kilo arpa bir çay parası etmiyor. Geçen yıl tonu 7 bin lira olan arpa alım fiyatı bu sene 7 bin 250 lira olarak açıklandı. Ton başına 250 lira artış yapıldı. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 75. Gerçek rakamlara göre yüzde 150 mazotun fiyatı 18-19 lirayken olmuş, 45 lira. Lastik fiyatı iki kat artmış. Gübre fiyatı iki kat artmış. Her şey ateş pahası ama çiftçiye reva görülen şey sadece kilo başına 25 kuruşluk zam. Buğday için 1 TL, arpa için 25 kuruş zam yaptılar. Buradaki verilen mesaj herhalde, çiftçiye üretim yapma deniyor. Ukrayna'dan ithal ürün getiriyorlar. "Tasarruf tasarruf" dendi. Üretim yapanlara "üretim yapma" diye tasarruf ediliyor sanırım AKP iktidara geldiği zaman 2,5 milyar TL çiftçinin borcu varmış. Şu anda çiftçinin 700 milyar TL borcu var. Tarım ürünlerinde 20 milyar dolar ithalata para verilmiş. "Çiftçi üretmesin, yabancı üretsin" deniyor. Ekenler biçenler alın terini karşılayamazken Ukrayna'dan sağdan soldan ithalat yapılıyor. "Milli, yerliyiz" diyorlar ama böyle millilik, yerlilik olmaz. Bunların milliliği, yerliliği batsın. Trakya'da bir miting yapacağız. Bu konuyu Genel Başkanımız gündeme getirecek. Maalesef durum hakikaten iç açıcı değil. Eskiden burada 50 dönüm, 100 dönüm tarlası olan, eken biçen çoluğun çocuğun nafakasını çıkarıyordu. Şimdi masrafını bile çıkaramıyor, alın teri de boşa gidiyor.”

Anka Haber Ajansı