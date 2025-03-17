Chp'li Akay: "İktidar, Ekonomik Krizi Tabana Yayma Direnci Sergilemektedir"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Kamuda tasarruf yapacağız diyen, buna rağmen 2024 yılında 179,8 milyar lira kamu harcaması yapan iktidar vatandaşın hiçbir yarasına merhem olamaz. Aksine yaraları daha da derinleştirerek ekonomik krizi tabana yayma direnci sergilemektedir" dedi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Kamuda tasarruf yapacağız diyen, buna rağmen 2024 yılında 179,8 milyar lira kamu harcaması yapan iktidar vatandaşın hiçbir yarasına merhem olamaz. Aksine yaraları daha da derinleştirerek ekonomik krizi tabana yayma direnci sergilemektedir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye tarafından açıklanan bütçe gerçekleşme oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP’li Akay bütçe gerçekleşme oranlarına ilişkin olarak, "Toplanan vergilerin yüzde 21,93’ü faiz ödemesine harcandı. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyesindeki bin TL’lik artış, "Bütçeye 32 milyar TL’lik ek yük getiriyor" diye yakınan iktidar, 2025’in ilk 2 ayında 2024'ün aynı dönemine göre faiz giderinde yüzde 72,1’lik artışla meydana getirdiği 125 milyar liralık faiz yükünü normalleştiremez" değerlendirmesini yaptı.

"Faiz gideri 2025’in ilk 2 ayında 302 milyar 707 milyon liraya yükseldi"

Bütçe gerçekleşme rakamlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediklerinin tam tersini söylediğini kaydeden Akay, "Ekonomik gidişatın iyi olmadığına işaret ediyor. 2024’ün ilk 2 ayında 175 milyar 923 milyon lira olan faiz gideri 2025’in ilk 2 ayında 302 milyar 707 milyon liraya yükseldi" ifadesini kullandı.

"İktidar, yüzde 72,1’lik artışla meydana getirdiği 125 milyar liralık faiz yükünü normalleştiremez"

CHP’li Akay, 302 milyar 707 milyon liralık faiz giderinin 1 trilyon 377 milyar 625 milyon liralık vergi gelirine oranının yüzde 21,93 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Toplanan vergilerin yüzde 21,93’ü faiz ödemesine harcandı. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyesindeki bin liralık artış, "Bütçeye 32 milyar liralık ek yük getiriyor…" diye yakınan iktidar, 2025’in ilk 2 ayında 2024'ün aynı dönemine göre faiz giderinde yüzde 72,1’lik artışla meydana getirdiği 125 milyar liralık faiz yükünü normalleştiremez. Görüyoruz ki "Şimşek Politikaları" gelir adaletindeki uçurumu her geçen gün daha da büyütmekte, vatandaşın sırtına ağır yükler yüklemektedir. Açıklanan veriler, vergi adaletinde kantarın topuzunun kaçtığının resmidir. Sadece 2 ayda emekçinin, emeklinin, esnafın, memurun ödediği; Gelir Vergisi yüzde 89,2 arttı Şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi ise yüzde 16,8 azaldı" dedi.

"İktidar, gelirlerin tamamını emekçilerin sırtından tahsil ediyor"

İktidarın emekçilerin alın terini yok saydığını ve gelirlerin tamamını emekçilerin sırtından tahsil ettiğini ileri süren ve bu durum asla kabul edilemez olduğunu belirten Akay, "Kamuda tasarruf yapacağız diyen, buna rağmen 2024 yılında 179,8 milyar lira kamu harcaması yapan iktidar vatandaşın hiçbir yarasına merhem olamaz. Aksine yaraları daha da derinleştirerek ekonomik krizi tabana yayma direnci sergilemektedir" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı