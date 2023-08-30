Chp'li Akay Ve Safranbolu Belediye Başkanı Köse’den Tarihi Çarşı'da Esnaf Ziyareti

Chp'li Akay Ve Safranbolu Belediye Başkanı Köse’den Tarihi Çarşı'da Esnaf Ziyareti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tarihi Çarşı esnafını ziyaret etti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tarihi Çarşı esnafını ziyaret etti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve beraberinde Belediye Başkanvekili Onur Varlı ve CHP parti üyeleri ile birlikte Tarihi Çarşı esnafını ziyaret etti. Akay ve Köse, esnafın soru, görüş ve önerilerini dinleyerek hayırlı işler diledi.

Akay ve Köse, Varlı ile birlikte ziyaretin ardından kısa süre sonra yapımı tamamlanacak Han Arkası Projesi'ni inceledi.

Anka Haber Ajansı

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