Chp’li Akkuş İlgezdi: "Akp'nin Yarattığı Ekonomik Kaos Yüzünden Gençler Evlenemiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek "AKP'nin yarattığı ekonomik kaos yüzünden gençler evlenemiyor. Evlenenler ise çocuk yapamıyor. Böyle giderse ne bebek sesi duyacağız ne yarınlarımız olacak" dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek "AKP'nin yarattığı ekonomik kaos yüzünden gençler evlenemiyor. Evlenenler ise çocuk yapamıyor. Böyle giderse ne bebek sesi duyacağız ne yarınlarımız olacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’nin hızla düşen doğurganlık oranına dikkat çekerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Akkuş İlgezdi, 2000’li yıllarda 2,5 olan doğum hızının 2024’te 1,5’a düştüğünü belirterek, “Bu, nüfusun diğer ülkelerden daha hızlı yaşlandığını gösteriyor” dedi.

İktidarın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Akkuş İlgezdi, "AKP'nin yarattığı ekonomik kaos yüzünden gençler evlenemiyor. Evlenenler ise çocuk yapamıyor. Böyle giderse ne bebek sesi duyacağız ne yarınlarımız olacak" dedi.

“Vatandaş çocuğuna temel ihtiyaçları bile alamazken, nasıl aile kuracak?”

“Bir yılda bebek ürünlerine yüzde 104 zam geldi. Dar gelirli vatandaş nasıl çocuk yapacak” diye soran Akkuş İlgezdi, bebek sahibi olmanın artık büyük bir lüks haline geldiğini söyledi.

Akkuş İlgezdi, bebek arabası fiyatlarına değinerek şunları kaydetti:

“Mart 2024’te 3 bin 750 lira olan bebek arabası bugün 8 bin lira oldu. 100 liralık bebek bisküvisi 150 lira, 600 liraya alınan bebek bezi artık 950 lira. Bir emziğin bile fiyatı 180 liradan 318 liraya çıktı. Bebeklerin temel besin kaynağı olan süt bile 35 liradan 55 liraya yükseldi. Vatandaş çocuğuna temel ihtiyaçları bile alamazken, nasıl aile kuracak, nasıl çocuk yapacak?”

"Geçilmeyen köprülere kaynak var, ailelere yok"

İktidarın plansız ekonomi yönetimi nedeniyle halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini belirten Akkuş İlgezdi, hükümetin önceliklerini eleştirerek "Geçilmeyen köprülere, gidilmeyen yollara, uçuş olmayan havalimanlarına kaynak var ama bebeklere, anne ve babalara yok. AKP’nin yanlış nüfus politikaları yüzünden bu ülkede insanlar bebek bile yapamıyor” dedi.

Anka Haber Ajansı