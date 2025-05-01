Chp'li Ali Gökçek'ten Bakan Yerlikaya'ya: "Ülkemizde Kaç Adet Çakarlı Araç Bulunmaktadır?"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, çakarlı araçlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya "Ülkemizde kaç adet çakarlı araç bulunmaktadır? 34 GH 1xxx plakalı ve sürücüsü tarafından tahsisli olduğu belirtilen ve usulsüz çakar kullandığı tespit edildiği için tahsisinin iptal edildiği açıklanan araca hangi makam tarafından, hangi tarihte hangi yasal dayanakla geçiş üstünlüğü verilmiştir" diye sordu.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, çakarlı araçlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya "Ülkemizde kaç adet çakarlı araç bulunmaktadır? 34 GH 1xxx plakalı ve sürücüsü tarafından tahsisli olduğu belirtilen ve usulsüz çakar kullandığı tespit edildiği için tahsisinin iptal edildiği açıklanan araca hangi makam tarafından, hangi tarihte hangi yasal dayanakla geçiş üstünlüğü verilmiştir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, çakar kullanan araçlar konusunu Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, son günlerde kamuoyuna sık sık usulsüz çakar kullanımına dair görüntüler yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

“’Valinin yeğeniyim’ diyen çakarlı araç sürücüsünün görüntülerinin ardından geçtiğimiz günlerde de 34 GH 1xxx plakalı ve sürücüsü tarafından ‘tahsisli’ olduğu belirtilen aracın usulsüz çakar kullanımı gündeme gelmiş, oluşan kamusal tepkinin ardından aracın tahsisin iptal edildiği açıklanmıştır. Çakar ekipmanının hangi koşullarda ve kimler tarafından kullanılacağı yasal olarak düzenlenmiştir. Resmî kurumların izin verdiği araçlar dışında çakar ve siren ekipmanlarının kullanıldığı araçların varlığı diğer sürücüleri yanıltma, yol hakkını haksız şekilde genişletme ve trafik akışını olumsuz etkileme riski taşımaktadır. Gerekli kontrol ve denetimlerin sıkı bir şekilde ve ciddiyetle gerçekleştirilmesi usulsüz ve gereksiz çakar kullanımının da önüne geçecektir” değerlendirmesinde bulundu.

"Araca hangi makam tarafından, hangi tarihte hangi yasal dayanakla geçiş üstünlüğü verilmiştir?"

CHP’li Ali Gökçek'in Bakan Yerlikaya’ya yönelttiği sorular şöyle:

"Ülkemizde kaç adet çakarlı araç bulunmaktadır?

2024 yılında ve 2025 yılının ilk dört ayında yasaya aykırı çakar kullanımı sebebiyle kesilen ceza sayısı ve tutarı ne kadardır?

34 GH 1xxx plakalı ve sürücüsü tarafından tahsisli olduğu belirtilen ve usulsüz çakar kullandığı tespit edildiği için tahsisinin iptal edildiği açıklanan araca hangi makam tarafından, hangi tarihte hangi yasal dayanakla geçiş üstünlüğü verilmiştir?"

Anka Haber Ajansı