Chp’li Ali Mahir Başarır: Sindiremeyeceksiniz, Korkutamayacaksınız

Chp’li Ali Mahir Başarır: Sindiremeyeceksiniz, Korkutamayacaksınız

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin,"Topyekün ve sistematik bir hukuksuzlukla mücadele ediyoruz! Şafak baskınları, dört günlük gözaltılar, etkin pişmanlıktan yararlananların ve gizli tanıkların birbiriyle çelişen beyanlarına dayanan suçlamalar ve sonuçta hukuka aykırılıklar silsilesiyle gelen tutuklamalar… Sindiremeyeceksiniz! Korkutamayac

(ANKARA)-CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin,"Topyekün ve sistematik bir hukuksuzlukla mücadele ediyoruz! Şafak baskınları, dört günlük gözaltılar, etkin pişmanlıktan yararlananların ve gizli tanıkların birbiriyle çelişen beyanlarına dayanan suçlamalar ve sonuçta hukuka aykırılıklar silsilesiyle gelen tutuklamalar… Sindiremeyeceksiniz! Korkutamayacaksınız!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında tutuklama kararı verilmesine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Başarır açıklamasında şunları kaydetti:

"Topyekün ve sistematik bir hukuksuzlukla mücadele ediyoruz! Şafak baskınları, dört günlük gözaltılar, etkin pişmanlıktan yararlananların ve gizli tanıkların birbiriyle çelişen beyanlarına dayanan suçlamalar ve sonuçta hukuka aykırılıklar silsilesiyle gelen tutuklamalar… Sindiremeyeceksiniz! Korkutamayacaksınız!"

Anka Haber Ajansı

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