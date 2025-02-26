Chp’li Ali Mahir Başarırı: Biz, Önünde Titreyen Atanmış Bakanlara, Talimat Bekleyen Myk Üyelerine Benzemeyiz

Chp’li Ali Mahir Başarırı: Biz, Önünde Titreyen Atanmış Bakanlara, Talimat Bekleyen Myk Üyelerine Benzemeyiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, "Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin! Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz. Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!” dedi

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, "Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin! Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz. Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" dedi. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başşkanı Özgür Özel hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Başarır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan? Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan… İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin! Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin! Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz. Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!"

Anka Haber Ajansı

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