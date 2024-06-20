Chp'li Alp, Kars’ın Sınır Köyünden Seslendi: “21. Asırda Bu Köylerimiz Kar Suyu İçmek Zorunda Kalıyor”

Chp'li Alp, Kars’ın Sınır Köyünden Seslendi: “21. Asırda Bu Köylerimiz Kar Suyu İçmek Zorunda Kalıyor”

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars’ın Arpaçay ilçesi Melikköy köylülerinin hala kar suyu içtiğini ve bu nedenle köyde çok sayıda böbrek ve kanser hastası bulunduğunu söyledi. Alp, “Melikköy'e derhal içilebilir, temiz su sağlanmasını talep ediyorum” dedi.

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars’ın Arpaçay ilçesi Melikköy köylülerinin hala kar suyu içtiğini ve bu nedenle köyde çok sayıda böbrek ve kanser hastası bulunduğunu söyledi. Alp, “Melikköy'e derhal içilebilir, temiz su sağlanmasını talep ediyorum” dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bayram nedeniyle seçim bölgesi Kars’ı ziyaret etti. Köyleri gezen Alp, Ermenistan sınırındaki Melikköy’den yaptığı açıklamada 21. asırda köylülerin kar suyu içtiğini belirterek köy için içilebilir temiz içme suyu talep etti.

Alp, “21. asırda bu köylerimiz kar suyu içmek zorunda kalıyor. Köyde çok sayıda kanser, böbrek ve onkoloji hastası var. Kar suyu tüketmek zorunda kaldıkları için devletin bütün kademelerine sesleniyorum. Melikköy köyüne derhal içilebilir, temiz su sağlanmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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