Chp'li Alp, Kars'ta Köylülerle Kürtçe Sohbet Etti, Sorunlarını Tbmm'de Gündeme Getireceğini Söyledi

Chp'li Alp, Kars'ta Köylülerle Kürtçe Sohbet Etti, Sorunlarını Tbmm'de Gündeme Getireceğini Söyledi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars merkeze bağlı Kurudere köylüleriyle bir araya geldi. Kürtçe sohbet ettiği köylülerin yollarının bozuk olduğu şikayetleri üzerine Alp, konuyu TBMM gündemine getireceğini belirtti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars merkeze bağlı Kurudere köylüleriyle bir araya geldi. Kürtçe sohbet ettiği köylülerin yollarının bozuk olduğu şikayetleri üzerine Alp, konuyu TBMM gündemine getireceğini belirtti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, seçim bölgesi Kars'ta Kurudere köylülerinin sorunlarını dinledi. Dertlerini Kürtçe anlatan köylülere, Alp de Kürtçe karşılık verdi. Köylüler, Alp’e Kars'ta yollarının yıllardır bozuk olması nedeniyle köyden şehre gidip gelmekte zorlandıklarını, araçlarının sürekli bozulduğunu anlattı.

Alp de Kurudere köylülerinin sorunlarını TBMM’de dile getireceğini ifade ederek “31 Mart yerel seçimlerinde bunun hesabını soralım” dedi.

Anka Haber Ajansı

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