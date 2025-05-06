Chp'li Alp, Özgür Özel‘E Yapılan Saldırıyı Tbmm Gündemine Taşıdı

Chp'li Alp, Özgür Özel‘E Yapılan Saldırıyı Tbmm Gündemine Taşıdı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Alp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Sayın Özel'e saldıran şahsın daha önce işlediği suçlar nelerdir? Hangi tarihte cezaevinden tahliye edilmiştir? Saldırgan, cezaevi idaresince tahliye öncesi herhangi bir risk grubunda değerlendirilmiş midir" diye sordu.

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Alp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Sayın Özel'e saldıran şahsın daha önce işlediği suçlar nelerdir? Hangi tarihte cezaevinden tahliye edilmiştir? Saldırgan, cezaevi idaresince tahliye öncesi herhangi bir risk grubunda değerlendirilmiş midir" diye sordu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Alp, saldırının yalnızca bir siyasi parti liderine değil, doğrudan demokrasinin kendisine yapıldığını ifade ederek, bu saldırının failine dair tüm adli sürecin şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtti. "Bu olay sıradan bir güvenlik vakası değil; siyasetin itibarına, halkın iradesine ve demokratik kurumlara yönelmiş organize bir tehdit olabilir" ifadesini kullanan Alp, saldırganın adli geçmişi, cezaevindeki süreci ve tahliyesine ilişkin koşulların kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Alp, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e saldıran şahsın daha önce işlediği suçlar nelerdir? Bu suçlara dair hangi mahkeme kararları bulunmaktadır? Saldırgan bu suçlardan dolayı ne kadar süre cezaevinde kalmıştır? Hangi tarihte cezaevinden tahliye edilmiştir? Tahliyeye ilişkin gözlem ve izleme kurulu raporunda ne yer almaktadır? Saldırgan, cezaevi idaresince tahliye öncesi herhangi bir risk grubunda değerlendirilmiş midir?"

Anka Haber Ajansı

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