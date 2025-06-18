Chp’li Arpacı: “Denizlili Sanayiciler Havlu Atmasın, Havlu Satsın”

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Diyorlar ki, ‘bıçak kemiğe dayandı, tekstil sektörü havlu atmak üzere’. Ben de diyorum ki, ‘Denizlili sanayiciler havlu atmasın, havlu satsın, ihracat yapsın, ülkeye döviz girsin, istihdam artsın’” dedi.

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Diyorlar ki, ‘bıçak kemiğe dayandı, tekstil sektörü havlu atmak üzere’. Ben de diyorum ki, ‘Denizlili sanayiciler havlu atmasın, havlu satsın, ihracat yapsın, ülkeye döviz girsin, istihdam artsın’” dedi.

Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda Denizli’deki sanayicilerin ve özellikle tekstil sektörünün yaşadığı sorunu gündeme taşıdı. Arpacı, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Diyorlar ki, ‘bıçak kemiğe dayandı, tekstil sektörü havlu atmak üzere’. Ben de diyorum ki, ‘Denizlili sanayiciler havlu atmasın, havlu satsın, ihracat yapsın, ülkeye döviz girsin, istihdam artsın’. Tekstil ve hazır giyimde iki senede toplam istihdam kaybı 300 bin kişiyi buldu. Sadece 2025'in ilk dört ayında 35 bin kişi işini kaybetti. Eğer önlem alınmazsa bu sayı 100 binleri bulacak. Sanayi yoğun bakımda demiştik ama artık komaya girmek üzere. Üreticiyi dinlemeyen üretimi büyütemez. Her fabrika bir kaledir. Unutmayın sanayi yoksa döviz yok, istihdam yok, savunma yok, huzur yok.”

Anka Haber Ajansı