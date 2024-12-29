Chp'li Arpacı: "Tüketici Yılbaşı Alışverişi Yapamıyor"

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yılbaşı öncesi hafta sonu olmasına rağmen Kaleiçi Çarşı'nın bomboş olduğunu belirterek, "Boş kasayı esnafın vergileriyle doldurmaya çalışmayın, enflasyonla halkın sırtına yük bindirerek mücadele edemezsiniz" ifadesini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yılbaşı öncesinde Denizli’de tarihi Kaleiçi Çarşısı’nı ziyaret etti. Eskiden yılbaşı, bayram gibi özel günlerde çarşıda yoğunluk yaşandığını hatırlatan Arpacı, "Ne yazık ki tüketiciler evin masrafından, kiradan, gıdadan, çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktan artırıp da bir yılbaşı için alışveriş bile yapamıyorlar. Hafta sonu olmasına rağmen çarşı bomboş eski bereketi yok” ifadesini kullandı. Esnafın şikayetlerini de dile getiren Arpacı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tarihi Kaleiçi Çarşısı’nı gezdik. Hem esnafımızla hem de tüketicilerle buluşup hal hatır sorduk ama gördüğünüz gibi hafta sonu olmasına rağmen çarşı bomboş eski bereketi yok. Esnaflar şikâyetçi tüketiciler şikâyetçi. Ne yazık ki tüketiciler evin masrafından, kiradan, gıdadan, çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktan artırıp da bir yılbaşı için alışveriş bile yapamıyorlar.

"Yandaş şirketlerin tahakkuk eden vergilerini affederken niçin boş kasayı esnafın vergileriyle doldurmaya çalışıyorsunuz"

Esnaflarımız şikâyetçi. Bu saate kadar siftah yapamayan esnaflarımız var. Sattığını asla yerine koyamıyor. Yılsonu gelmiş sayım yaptıklarında maalesef kayıpların olduğunu söylüyorlar. Bu da yetmezmiş gibi burada dolaşırken aynı zamanda maliyecilerin de uygulama yaptığını ve esnafa cezalar kestiğini öğrendik. Bu konuyla alakalı hem Genel Kurul’da hem de komisyonda bakanlara defalarca seslendim. Uluslararası büyük şirketlere kapitülasyon niteliğinde kıyaklar yapılırken yandaş şirketlerin tahakkuk eden vergilerini tahsil etmeyip affederken niçin küçük esnafımıza bu baskıları artırıp da boş kasayı esnafın vergileriyle doldurmaya çalışıyorsunuz.

Bakın bugün gelinen noktada Maliye’nin, Hazine’nin kasasının boş olmasının sebebi sizin yanlış politikalarınız bu esnaf değil. O yüzden lütfen bu uygulamadan vazgeçin, sıkı maliye politikalarıyla enflasyonla mücadele edin diyorum. Halkın sırtına daha fazla vergiler yükleyerek sırtındaki hırkayı, boğazındaki lokmayı kısarak enflasyonla mücadele edemezsiniz."

Anka Haber Ajansı