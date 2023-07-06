Chp’li Arslan: “Alsancak Limanı’nı Özelleştirmek İzmir’e Yapılacak En Büyük Kötülük Olacaktır”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Alsancak Limanı’nın özelleştirilme girişimlerine ilişkin; “Ekonomiyi batağa sokan, ülkeye yatırımcı çekemediği için bir avuç döviz bulmak için çalmadık kapı bırakmayan, müflis tüccar gibi elde avuçta ne varsa satan iktidar şimdi de gözünü Alsancak Limanı’na dikti. Alsancak Limanı’nı özelleştirmek İzmir’e yapılacak en büyük kötülük olacaktır” dedi. Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, "Körfez ülkeleri ile yapılan yatırım görüşmelerinde İzmir Alsanc

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Alsancak Limanı’nın özelleştirilme girişimlerine ilişkin; “Ekonomiyi batağa sokan, ülkeye yatırımcı çekemediği için bir avuç döviz bulmak için çalmadık kapı bırakmayan, müflis tüccar gibi elde avuçta ne varsa satan iktidar şimdi de gözünü Alsancak Limanı’na dikti. Alsancak Limanı’nı özelleştirmek İzmir’e yapılacak en büyük kötülük olacaktır” dedi. Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, "Körfez ülkeleri ile yapılan yatırım görüşmelerinde İzmir Alsancak Limanı’nın dahil edilmesinin sebebi nedir? Hali hazırda TCDD tarafından işletilen liman zarar ettiği için mi satılmak istenmektedir? Eğer liman zarar etmiyorsa neden satılmaya çalışılmaktadır?" diye sordu.

Ednan Arslan, İzmir Alsancak Limanı’nın özelleştirilmesi konusunu TBMM gündemine taşıdı. Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP’li Arslan, önergesinde; AKP iktidarları döneminde fabrika, liman, sanayi tesisleri, termik santraller, maden işletmeleri, araziler, arsaların özelleştirmeler adı altında satıldığını ifade etti. Arslan, “İzmir’in merkezinde, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen, TCDD tarafından işletilen, çok değerli bir konuma sahip olan İzmir Alsancak Limanı’nın özelleştirileceğine dair haberler geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Limanın satışı için Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Abu Dhabi Port ile prensipte el sıkışıldığı ancak resmî açıklamanın henüz yapılmadığı ifade ediliyordu. Bu iddialardan hemen 2 gün sonra 5 Temmuz 2023 tarihinde Bloomberg’de yer alan haberde; körfez ülkeleri ile Bakan Yardımcılığı seviyesinde yatırım görüşmelerinin gerçekleştirildiği ve İzmir Alsancak Limanı’nın da bu yatırımlara dahil olduğu ifade edildi” dedi.

“İHALE SÜRECİ UZAYINCA KAZANAN GRUP İHALEDEN VAZGEÇTİ”

Söz konusu limanın 2004 yılında özelleştirme programına alındığını, 2007 yılında ihaleye açıldığını hatırlatan Arslan, “O yıl ihaleyi 1 milyar 275 milyon dolar bedelle Hutchison, Global ve EİB konsorsiyumu kazanmıştı. Özelleştirme ihalesi sonrasında açılan yürütmeyi durdurma ve ihalenin iptali yönündeki davalar nedeniyle ihale süreci uzayınca kazanan grup ihaleden vazgeçti. Liman 2012 yılında tekrar ihaleye çıkarıldı ancak yine özelleştirilemedi” ifadelerine yer verdi.

“LİMANIN AKIBETİNİN NE OLACAĞINI BİLMEK BÜTÜN İZMİRLİLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR”

Önergesine ilişkin açıklama yapan CHP’li Arslan, “Bakan Uraloğlu, basınımıza ya da İzmirlilere değil, dış basına demeç veriyor. Alsancak Limanı’nın körfez ülkelerine peşkeş çekileceğini dış basından öğreniyoruz. Alsancak Limanı’nı özelleştirmek İzmir’e yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Limanın akıbetinin ne olacağını bilmek bütün İzmirlilerin en doğal hakkıdır. Bir an önce şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi.

“BAŞVURU YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE Mİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE YAPILAN YATIRIM GÖRÜŞMELERİNE LİMAN DAHİL EDİLMİŞTİR?”

CHP’li Arslan, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Körfez ülkeleri ile yapılan yatırım görüşmelerinde İzmir Alsancak Limanı’nın dahil edilmesinin sebebi nedir? Hali hazırda TCDD tarafından işletilen liman zarar ettiği için mi satılmak istenmektedir? Eğer liman zarar etmiyorsa neden satılmaya çalışılmaktadır? Liman ile ilgili Körfez ülkeleri ile bir görüşme yapılmadan önce bir ihaleye çıkılmış mıdır? Liman bu görüşmelere dahil edilmeden önce bütün seçenekler değerlendirilmiş midir? Başvuru yetersizliği nedeni ile mi Körfez ülkeleri ile yapılan yatırım görüşmelerine liman dahil edilmiştir?

“SON 21 YILDA KAÇ LİMAN, FABRİKA, KİT ÖZELLEŞTİRİLMİŞ, NE KADAR ARAZİ SATILMIŞTIR?”

Limanın satışı için Abu Dhabi Port ile bir anlaşma söz konusu mudur? Anlaşmanın detayları nelerdir? Liman’ın satışı veya yatırım için Körfez ülkeleri ile Bakan Yardımcılığı seviyesinde bir görüşme yapılmadan önce bakanlığınız hangi kurum ve kuruluşların görüşünü almıştır? Körfez ülkeleri ile başka hangi tesislerin satılması/özelleştirilmesi ile ilgili müzakere edilmektedir? Halihazırda TCDD tarafından işletilen bir limanın satışı, özelleştirmesi, ihalesi için kamuoyunun ve İzmirlilerin görüşü alınmış mıdır? Son 21 yılda kaç liman, fabrika, kit özelleştirilmiş, ne kadar arazi satılmıştır? Bunlar hangileridir?

Anka Haber Ajansı