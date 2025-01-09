Chp’li Aşkın Genç: 14 Bin 469 Lirayla Hangi Emekli İnsanca Yaşam Koşullarını Sağlayabilir

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emekli aylıklarına yapılan zamla ilgili “14 bin 469 lirayla hangi emekli insanca yaşam koşullarını sağlayabilir? Emeklilerimiz sadece kuruşlarla ifade edilen artışlarla değil, insanca yaşam koşullarını sağlayacak gelirlerle desteklenmelidir” dedi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emekli aylıklarına yapılan zamla ilgili “14 bin 469 lirayla hangi emekli insanca yaşam koşullarını sağlayabilir? Emeklilerimiz sadece kuruşlarla ifade edilen artışlarla değil, insanca yaşam koşullarını sağlayacak gelirlerle desteklenmelidir” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada emekli aylıklarına yapılan zammın TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının altında olmasına tepki gösterdi. Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün emeklilerimizin hak ettiği refah seviyesine ulaşmasını konuşmak yerine maalesef yine sefalet sınırının biraz üzerine çıkarılan maaş artışlarını tartışıyoruz. İktidarın açıkladığı yüzde 15,75'lik zam oranıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltildi. TÜİK'in açıkladığı 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,4 ancak market raflarında, pazarlarda kira artışlarında bu oran çok ama çok daha yüksek. Emeklilerimiz sadece ayakta kalabilmek için bile gelirlerinin büyük bir kısmını gıda ve barınmaya harcıyor. Şimdi, soruyorum; 14 bin 469 lirayla hangi emekli insanca yaşam koşullarını sağlayabilir? Emeklilerimiz sadece kuruşlarla ifade edilen artışlarla değil, insanca yaşam koşullarını sağlayacak gelirlerle desteklenmelidir. Onların yıllarca bu ülkeye hizmet ederek kazandıkları haklar kâğıt üzerindeki yüzde hesaplarıyla değil gerçekçi ve sürdürülebilir çözümlerle korunmalıdır.”

Anka Haber Ajansı