Chp’li Aşkın Genç: Devlet Her 1 Liralık Faiz Gelirine Karşılık Yaklaşık 16 Lira Faiz Ödemesi Yapmakta

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine’nin faiz gideri ile ilgili, “Mart ayında faiz gelirleri 9 milyar 879 milyon TL olurken, faiz giderleri tam 160 milyar 710 milyon TL olmuştur. Yani devlet, her 1 liralık faiz gelirine karşılık yaklaşık 16 lira faiz ödemesi yapmaktadır” dedi.

(TBMM) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine’nin faiz gideri ile ilgili, “Mart ayında faiz gelirleri 9 milyar 879 milyon TL olurken, faiz giderleri tam 160 milyar 710 milyon TL olmuştur. Yani devlet, her 1 liralık faiz gelirine karşılık yaklaşık 16 lira faiz ödemesi yapmaktadır” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre mart ayında faize 160 milyar 710 milyon TL harcandığını belirtti. Bütçe açığının ise yılın ilk üç ayında 820 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Genç; 2025 bütçe tahminindeki rakamın yarısına yakınının, yılın ilk çeyreğinde harcandığını söyledi. CHP’li Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Önder’in anma töreni sonrasında, Türkiye’nin birinci partisinin lideri Genel Başkanımıza karşı gerçekleştirilen alçak saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Bu saldırı bireysel bir eylem olmanın ötesindedir. Bu saldırı, bir siyasi lideri hedef almanın ötesinde, muhalefeti susturma girişimi; milletin iradesine ve demokratik siyasete açık bir meydan okumadır. CHP bu tür saldırılarla yolundan dönecek bir parti değildir. Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel yalnız değildir, bu parti de bu halk da onu asla yalnız bırakmayacaktır. Bize yönelen her saldırı, mücadele azmimizi büyütür. Siyaset meydanında sözü ve iradeyi susturmak isteyenler bilsin ki; biz susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla teslim olmayacağız.

“İktidar kanadından muhalefeti hedef gösteren kirli dil, sokak şiddetini beslemektedir"

Failin eli kadar, bu cesareti veren dilin ve ortamın da bu vahim olayda sorumluluğu yüksektir. İktidar kanadından, iktidara yakın kalemlerden ve kimi ekranlardan sistematik şekilde muhalefeti hedef gösteren, milletin temsilcilerini ötekileştiren bu kirli dil, işte böyle sokak şiddetini beslemektedir. Bugün artık bizim için bir eşiktir. Ya siyaset kurumunun onurunu birlikte savunacağız ya da susarak bu karanlığın bir parçası hâline geleceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Meclis’in itibarı, siyasetin özgürce yapılabildiği bir ülke ve herkes için demokratik güvence talebimizi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

“Yılın ilk 3 ayında toplam faiz ödemesi 463 milyar TL'ye ulaştı”

Ama bugün ben sizlere bu ülkenin gerçek gündeminden, yani yurttaşın yaşadığı derin ekonomik yıkımdan söz edeceğim. Mart ayında faiz gelirleri yalnızca 9 milyar 879 milyon TL olurken, faiz giderleri tam 160 milyar 710 milyon TL olmuştur. Yani devlet, her 1 liralık faiz gelirine karşılık yaklaşık 16 lira faiz ödemesi yapmaktadır. Yılın ilk üç ayında toplam faiz ödemesi 463 milyar TL’ye ulaşmıştır. Faize giden kaynak, tarıma, sağlığa, eğitime ayrılan kaynağın çok üzerinde. Aynı dönemde tarımsal destekleme ödemeleri sadece 43 milyar TL’de kalmıştır. Yani, çiftçiye verilen destek, faiz lobilerine ödenen paranın onda biri bile değil. Nisan ayında yaşanan zirai don felaketi sadece seçim bölgem Kayseri’de 250 bin ton elmanın yok olmasına neden oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çiftçinin tarlası yandı, umudu söndü.

İktidarın ısrarla ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyerek başlattığı ekonomik yıkım bugün 1,4 trilyon TL’lik kur korumalı mevduat faturasıyla taçlandırıldı. Bu para kime gitti? Üretene değil, alın teri dökene değil. Bankada parası olana, dövizi olana gitti. İşte bu tablo, yönetilemeyen bir ekonomik sistemin, plansız bir bütçenin, halktan kopmuş bir iktidarın tablosudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yoksulluğa ne işsizliğe ne borca mahkûm edilen bir ülkeye razıyız.”

"Hukuksuzluğun faturasını halk ödüyor, halk"

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı ancak ödemesi yapılmayan protokolü eleştirerek şöyle konuştu:

"Spor Toto üzerinden Denizli Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kullanılmak üzere ödemesi gereken rakam tam 57 milyon lira. Nerede bu para, neden ödemiyor? Bu para hortumlanıp yandaşa gitmeyeceği, halkın faydasına harcanacağı için mi ödemiyorsunuz? Ne yaparsanız yapın Belediyemiz bu inşaatı tamamlar, halkımızın hizmetine sunar. Bakanlık Belediye'ye olan sorumluluğunu yerine getirmiyor. Denizli'nin modern bir spor kompleksi var mı ya da amatör kulüplerimizin, okullarımızın çocuklarımızı yetiştirebileceği kapalı spor salonları var mı? Bir tane salonumuz var fakat bina depreme dayanıklı olmadığı için kısa süre sonra yıkılacak. Basketbol, voleybol, hentbol dallarında müsabakalara hazırlanan tüm spor kulüplerinin maçlarını yapacak bir tesisi olmayacak. Bakanlığın 2025 bütçesinde Denizli'ye yapacağı yatırım var mı? Maalesef yok.

İki senedir emekliden, asgari ücretliden, esnaftan, sanayiciden, ihracatçıdan sabır isteyen, göreve başladığı gün yüzde 38 olan enflasyonu iki sene sonra yüzde 38'e düşürmeyi başaran, 19 Mart darbesiyle bu milletin sırtından emek emek biriktirdiği rezervleri bir haftada harcayan ve zaten bu parayı bugünler için biriktirdiğini itiraf eden Mehmet Şimşek'e "Ne oldu rasyonel politikaların" diye soruyorum. Güya bu programla enflasyon düşecekti, güven artacaktı. Sana bir sır vereyim Sayın Mehmet Şimşek: Sana, yönetimine ve uyguladığın politikalara senden başka inanan kalmadı, programın iflas etti. Yozgatlı Abdullah amcanın da söylediği gibi "Turbunan, şalgamınan devlet yönetilmiyor." Parasal olmayan sorunlar parasal tedbirlerle çözülmüyor, hukuksuzluğun faturasını halk ödüyor, halk."

Anka Haber Ajansı