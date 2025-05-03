Chp’li Aşkın Genç: Gerçek Enflasyon Tüik'te Değil, Pazarda, Mutfakta, Çarşıda

Chp’li Aşkın Genç: Gerçek Enflasyon Tüik'te Değil, Pazarda, Mutfakta, Çarşıda

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK’in 5 Mayıs’ta nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacağını hatırlatarak, '''Makyajlı verilerle bile gerçeği gizleyemiyorlar. Açıklanan her düşük enflasyon, halkın cebinden eksilen zam demektir'' dedi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK’in 5 Mayıs’ta nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacağını hatırlatarak, "'Makyajlı verilerle bile gerçeği gizleyemiyorlar. Açıklanan her düşük enflasyon, halkın cebinden eksilen zam demektir'" dedi.

TÜİK’in 5 Mayıs’ta açıklayacağı nisan ayı enflasyon verileri öncesinde açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, eğitim, barınma ve ulaşım gibi temel hakların giderek erişilemez hale geldiğini belirtti. Açıklanacak her düşük enflasyon oranının halkın maaş zammına ve sosyal desteklere doğrudan zarar verdiğini ifade eden Genç, şunları söyledi:

''Gençler için eğitim artık bir hak değil, bir ayrıcalık haline geldi''

"TÜİK 5 Mayıs’ta nisan ayı enflasyonunu açıklayacak. Ama daha bir ay önce, yayımladığı veriler yaşanan hayat pahalılığını açıkça ortaya koydu. Yumurtada yüzde 82, tavuk etinde yüzde 73, kahvede yüzde 63, şekerlemelerde yüzde 74 artış var. Bunlar TÜİK’in resmi verileri. Yani "makyajlı" veriyle bile hayat pahalılığı artık gizlenemiyor. Orta öğretim yüzde 72, öğrenci yurtları yüzde 53, üniversite eğitimi yüzde 108 zamlandı. Gençler için eğitim artık bir hak değil, bir ayrıcalık haline geldi. Ulaşım da benzer şekilde. Demiryolu ile şehir içi yolculuk yüzde 68, şehirler arası yolculuk ise yüzde 80 zamlandı. Barınma hakkı ayrı bir problem. TÜİK’in açıkladığı gerçek kira artışı yüzde 92. Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin geliriyle bu kiraları karşılaması mümkün değil."

''Artık gerçek enflasyonu saklayamıyorlar''

TÜİK’in bu oranları kabul etmesi bile şunu gösteriyor: Artık gerçek enflasyonu saklayamıyorlar. Makro ekonomik hedefler, çizilen tablolar, politika faizleri bir yana halkın karşısındaki asıl veri, ay sonunu getiremeyen milyonlarca yurttaşın gerçekleri. 5 Mayıs’ta TÜİK yeni oranlarını açıklayacak. Ama biz biliyoruz ki hangi rakam gelirse gelsin, bu düzen halkı değil; sermayeyi, yandaşı ve rantı korumaya devam edecek. Açıklanan her düşük enflasyon verisi, yarın düşük maaş zammı olarak, yetersiz sosyal destek olarak halkın karşısına çıkıyor. Gerçek enflasyon; TÜİK’te değil, pazarda, mutfakta, yurtta, çarşıda."

Anka Haber Ajansı

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