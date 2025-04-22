Chp’li Aşkın Genç: "Kayseri'de 250 Bin Ton Hasat Beklediğimiz Elma Bahçelerinde Hiçbir Üretim Alamıyoruz"

Chp’li Aşkın Genç: "Kayseri'de 250 Bin Ton Hasat Beklediğimiz Elma Bahçelerinde Hiçbir Üretim Alamıyoruz"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, zirai don sebebiyle Kayseri’de, bu yıl 250 bin ton hasat beklenen elma bahçelerinden üretim alınamayacağını ifade ederek, "Devlet, burada devletliğini gösterecek. Ne gerekiyorsa yapması lazım” dedi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, zirai don sebebiyle Kayseri’de, bu yıl 250 bin ton hasat beklenen elma bahçelerinden üretim alınamayacağını ifade ederek, "Devlet, burada devletliğini gösterecek. Ne gerekiyorsa yapması lazım” dedi.

Genç, Kayseri’nin Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde zirai don felaketi yüzünden ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Üretici Kasım Solak’ın bahçesine giden CHP’li Genç şunları söyledi:

“Hangi bahçeye gitsek dallar elimize geliyor. Bu yıl yaklaşık 250 bin ton hasat beklediğimiz elma bahçelerinde ne yazık ki hiçbir üretim alamıyoruz. Üretim alanındayız. Dallara elimizi atıyoruz, çiçekler elimize geliyor. Devlet, burada devletliğini gösterecek. Üreticimizin yanında olacak, zararını tazmin edecek. Ne gerekiyorsa yapması lazım.”

Çiftçi Kasım Solak da iktidara, “Bu kadar zarar varken neden yetkililerden bir tanesi bakmıyor? Sadece sözde kalıyor, yazık bu millete” diye seslendi.

Anka Haber Ajansı

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