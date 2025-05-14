Chp'li Aşkın Genç: "Türk İşçisi, Yılın Üç Ayını Devlete Çalışıyor"

Chp'li Aşkın Genç: "Türk İşçisi, Yılın Üç Ayını Devlete Çalışıyor"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, OECD’nin 2024 yılı verileriyle ilgili, “Evli, 2 çocuklu bir çalışanın sırtındaki vergi yükü OECD ortalamasının 2 katı. Türk işçisi yılın üç ayını devlete çalışıyor. Türkiye, OECD'nin en yüksek net gelir vergisini alan ülkesi. Vergide adalet sağlanmadan sosyal adalet mümkün değildir” dedi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, OECD’nin 2024 yılı verileri ile ilgili; “Evli, 2 çocuklu bir çalışanın sırtındaki vergi yükü OECD ortalamasının 2 katı. Türk işçisi yılın üç ayını devlete çalışıyor. Türkiye, OECD'nin en yüksek net gelir vergisini alan ülkesi. Vergide adalet sağlanmadan sosyal adalet mümkün değildir” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada, dört kişilik bir ailenin ödediği verginin OECD ortalamasının iki katı olduğunu belirtti. Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

"OECD'nin 2024 verileri Türkiye'de emeğin üzerindeki vergi yükünün ulaştığı vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Evli, 2 çocuklu bir çalışanın sırtındaki vergi yükü OECD ortalamasının tam 2 katı. Bekar bir çalışandan alınan vergi yüzde 39'a ulaşmış durumda, yani bir Türk işçisi yılın üç ayını devlete çalışıyor. Eline maaş geçmeden emeği vergiye kesiliyor. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de sendika temsilcileriyle yaptığımız görüşmede de emekçilerin en fazla dile getirdiği sorun, gelir vergisinin adaletsizliği ve artan vergi kesintileri. İnsanlar enflasyonla boğuşurken maaşlarının ciddi bir kısmı daha cebe girmeden kesiliyor. İktidar "aileyi destekliyoruz" diyor ama gerçekte emekçinin sırtına büyük yükler bindiriyor. Bugün Türkiye, OECD'nin en yüksek net gelir vergisini alan ülkesi. Vergide adalet sağlanmadan sosyal adalet mümkün değildir.”

Anka Haber Ajansı

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