Chp’li Aşkın Genç’e Dert Yanan Emekli: “İyi Değiliz, Mutsuzuz. 22 Senedir Emekliyim Aldığım Para 22 Bin Lira”

Chp’li Aşkın Genç’e Dert Yanan Emekli: “İyi Değiliz, Mutsuzuz. 22 Senedir Emekliyim Aldığım Para 22 Bin Lira”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in dinlediği emekli, “İyi değiliz, mutsuzuz. Hayat pahalılığı yüzünden mutsuzuz. Alım gücümüz düştü. Hiç kimse mutlu değil burada. İnsanlar mutlu değil. Ben 22 senedir emekliyim 22 senede aldığım 22 bin lira para. Milletin parasını bitiriyorlar, batırıyorlar” dedi.

Ankara - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in dinlediği emekli, “İyi değiliz, mutsuzuz. Hayat pahalılığı yüzünden mutsuzuz. Alım gücümüz düştü. Hiç kimse mutlu değil burada. İnsanlar mutlu değil. Ben 22 senedir emekliyim 22 senede aldığım 22 bin lira para. Milletin parasını bitiriyorlar, batırıyorlar” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Genç’in sorunlarını dinlediği emekli bir vatandaş, hayat pahalılığı yüzünden mutsuz olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“İyi değiliz, mutsuzuz. Hayat pahalılığı yüzünden mutsuzuz. Alım gücümüz düştü. Hiç kimse mutlu değil burada. İnsanlar mutlu değil. Bunlara son verilmeli. Konuşmak lazım ama konuşamıyoruz. Konuşunca hemen tutukluyorlar. Nasıl bir demokrasi nasıl bir ülkedeyiz? Bundan 40 sene önce böyle bir şey yoktu ama şimdi gazetecinin biri tutuklanıyor hemen hapse gidiyor. Ben 22 senedir emekliyim 22 senede aldığım 22 bin lira para. 50 bin lira para almam lazımken 22 bin lira para alıyorum. Milletin parasını bitiriyorlar, batırıyorlar. 900 milyar birilerinin borcunu siliyorlar.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ali Mahir Başarır: Mevzuata Uyan Öğretmenlerimiz Değil, Onlara Ceza Kesenler Soruşturulmalıdır
Ali Mahir Başarır: Mevzuata Uyan Öğretmenlerimiz Değil, Onlara Ceza Kesenler Soruşturulmalıdır
Aylin Nazlıaka'dan Bakan Göktaş'a: "Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde Neler Oluyor?"
Aylin Nazlıaka'dan Bakan Göktaş'a: "Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde Neler Oluyor?"
Bekir Başevirgen: Gediz Nehri’ne Dökülen Biyogaz Atıkları Bölgede Binlerce Canlının Ölümüne Yol Açıyor
Bekir Başevirgen: Gediz Nehri’ne Dökülen Biyogaz Atıkları Bölgede Binlerce Canlının Ölümüne Yol Açıyor
Chp Lideri Özel, New- York'ta Kktc Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman İle Görüştü
Chp Lideri Özel, New- York'ta Kktc Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman İle Görüştü
Chp Lideri Özel, New York’ta Türkevi’ni Ziyaret Etti
Chp Lideri Özel, New York’ta Türkevi’ni Ziyaret Etti
Chp'li Bakırlıoğlu: "Gıda Enflasyonundan En Çok Çocuklarımız Etkileniyor"
Chp'li Bakırlıoğlu: "Gıda Enflasyonundan En Çok Çocuklarımız Etkileniyor"
Chp Safranbolu Kadın Kolları'ndan Narin Cinayeti Tepkisi: "Canın Ve Vicdanın Siyaseti Olmaz"
Chp Safranbolu Kadın Kolları'ndan Narin Cinayeti Tepkisi: "Canın Ve Vicdanın Siyaseti Olmaz"