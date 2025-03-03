Chp’li Aşkın Genç’in Dinlediği Emekli: 12 Bin Lira İle Kira Mı, Elektrik Mi, Doğalgaz Mı Verelim

Chp’li Aşkın Genç’in Dinlediği Emekli: 12 Bin Lira İle Kira Mı, Elektrik Mi, Doğalgaz Mı Verelim

Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’e hayat pahalılığından şikayet etti. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten bir emekli CHP’li Genç’e, "Tayyip Erdoğan emekli maaşını çok az veriyor, 12 bin lira. 12 bin lira ile kira mı verelim, elektrik mi verelim, doğalgaz mı verelim" dedi.

(ANKARA) - Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’e hayat pahalılığından şikayet etti. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten bir emekli CHP’li Genç’e, "Tayyip Erdoğan emekli maaşını çok az veriyor, 12 bin lira. 12 bin lira ile kira mı verelim, elektrik mi verelim, doğalgaz mı verelim" dedi.

Ramazan ayının gelişi ile vatandaşların iftar ve sahur hazırlıkları başladı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’nin Talas ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Genç’e sıkıntılarını aktaran dar gelirli vatandaşlar, hayat pahalılığından şikayet etti.

Alışveriş yapamadığını belirten bir yurttaş, "Tayyip Erdoğan emekli maaşını çok az veriyor, 12 bin lira. 12 bin lira ile kira mı verelim, elektrik mi verelim, doğalgaz mı verelim" sözleriyle tepki gösterdi.

Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin, en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirten Genç, iktidarın ekonomiyi düzeltme iradesinin olmadığını belirtti.

Ekonominin her gün daha kötüye gittiğini belirten bir vatandaş; “Enflasyon düşüyor diyorlar ama enflasyonun artış hızı düşüyor. Yani yüzde 70’ten yüzde 40’a düşüyor ama enflasyon yine artıyor. Maaş artmıyor, sabit kalıyor. Millet kirasını zor ödüyor, emekli 14 bin lira ile nasıl geçinecek? İşçi 22 bin maaş alıyor, pazara geldiği zaman 2 bin lira para harcıyor nasıl geçinecek” dedi.

Hayat pahalılığından geçinemediğini belirten bir emekli; “Emekli eşim var, fiyatlar pahalı geliyor. Pahalılıktan yılıyoruz. Aldığın para az oluyor, geçinemiyorsun. Evim kira değil ama yine de geçinemiyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ekrem İmamoğlu’nu İzmir’de Karşılamak Onur Olacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ekrem İmamoğlu’nu İzmir’de Karşılamak Onur Olacak
Gamze Taşcıer: “Saray Rejimi Enflasyonla Mücadele Etmiyor, Ülkeyi Hayalflasyonla Yönetiyor”
Gamze Taşcıer: “Saray Rejimi Enflasyonla Mücadele Etmiyor, Ülkeyi Hayalflasyonla Yönetiyor”
Chp'li Yanıkömeroğlu, Çocukların İnternet Ortamında Korunması İçin Araştırma Önergesi Verdi
Chp'li Yanıkömeroğlu, Çocukların İnternet Ortamında Korunması İçin Araştırma Önergesi Verdi
Chp’li Gülcan Kış: Halkın Cebindeki Yangını Tüik’in Çarpıtılmış Verileriyle Söndüremezsiniz
Chp’li Gülcan Kış: Halkın Cebindeki Yangını Tüik’in Çarpıtılmış Verileriyle Söndüremezsiniz
Chp'li Ömer Fethi Gürer: "2025 Yılına Ait Destekler Bir An Önce Çiftçiye Verilsin"
Chp'li Ömer Fethi Gürer: "2025 Yılına Ait Destekler Bir An Önce Çiftçiye Verilsin"
Chp’li Sarıbal'dan Madımak Davası Tahliyelerine Tepki: İktidar, İnsanlık Suçlarının Faillerini Ödüllendiriyor
Chp’li Sarıbal'dan Madımak Davası Tahliyelerine Tepki: İktidar, İnsanlık Suçlarının Faillerini Ödüllendiriyor
Edip Akbayram Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkanı Özel: "Eserleriyle Nesiller Boyu Yaşamaya Devam Edecek"
Edip Akbayram Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkanı Özel: "Eserleriyle Nesiller Boyu Yaşamaya Devam Edecek"