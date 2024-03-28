Chp’li Aslanoğlu: "Soru Şu: Belediyenin Yerlerini Tarikata Verdiniz Mi? Vermediniz Mi?"

HABER: GİZEM ÇETİNKOL KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ver bunlara yetkiyi Karşıyaka İskelesini TÜGVA’ya, Alsancak İskelesini TÜRGEV’e, Asansörü Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, paraşüt kulesini de okçuluk vakfına versin” söylemi üzerine Cumhur İttifakı ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın Özel'e yönelik "Genel başkanın cehaleti ortada" sözüne cevap verdi. Başkan Aslanoğlu, “O bir metafor. Paraşüt Kulesi, Asansör, Alsancak İskelesi. Metaforun nedeni İstanbul’daki iskelelerin TÜGVA’ya, Okçuluk vakfına, TÜRGEV'e ve ENSAR’a verilmiş olmaları. Soru şu belediyenin yerlerini ENSAR'a TÜGVA'ya, TÜRGEV'e Okçuluk Vakfı’na verdiniz mi vermediniz mi? Basit bir soru belediye kaynaklarını, şehrin kaynaklarını İstanbul'da yönettiğiniz süre boyunca tarikatlara, vakıf adı altındaki yerlere verdiniz mi vermediniz mi? Ne diyorlar yani İzmir’de biz Alsancak İskelesi’ni vermedik ama diğer yerleri mi vereceğiz diyorlar!” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçim güvenliği ile ilgili basın açıklaması yaptı. Aslanoğlu, basın açıklamasında Cumhur İttifakı ve AKP adayı Hamza Dağ’ı eleştirdi, bir kez daha mal varlığını açıklamaya davet etti. Başkan Aslanoğlu, “Bütün politikacılar göreve gelmeden önce mal varlıklarını açıklamalıdır, görevleri bitiğinde de mal varlıklarını açıklamalıdır. Sayın Cemil Tugay açıkladı. Çok uzun süre oldu. Bildiğim kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir adayıda açıkladı gözlerimiz yuvalarından çıktı. Acaba Hamza Dağ'da açıklamayı düşünüyor mu? Açıklarsa bi bu kadar şaşıracağımızdan mı endişe ediyor?” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKANIMIZ HAMZA DAĞ’DAN DAHA İZMİRLİDİR”

CHP lideri Özgür Özel’in İzmir’e yaptığı ziyaretlerin sıklığı ile ilgili eleştirilere de cevap veren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Genel Başkan Özgür Özel’in ikametgahının ve iş yerinin de Manisa’da bulunduğunu hatırlatarak, “Genel Başkanımızın evi burada. Manisa’da ikamet ediyor. Çok uzun süredir Manisa’da ikamet ediyor. Eczanesi de Manisa’da, eşi de Manisa’da. Sık sık dediğiniz kısıtlı zamanlar. Genel Başkanımız cuma ve cumartesi Manisa’da. Manisa çok önemli yerlerden bir tanesi. Baba ocağı. Manisa’yı almayı çok istiyoruz. Bu cuma günü Manisa’da çalıştığında akşam bizi kırmayacak ve Kemalpaşa’ya iftara gelecek. Cumartesi Manisa çalışması var, bizi kırmayacak sabahtan 1-2 saat İzmir’e gelmesini çok arzu ediyoruz. Genel başkanımız Özgür Özel Hamza Dağ’dan daha çok İzmirlidir” dedi.

“SORU ŞU: TARİKATLARA VERDİNİZ Mİ? VERMEDİNİZ Mİ?”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Ver bunlara yetkiyi Karşıyaka İskelesini TÜGVA’ya, Alsancak İskelesini TÜRGEV’e, Asansörü Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, paraşüt kulesini de okçuluk vakfına versin” sözlerine, Cumhur İttifakı ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın verdiği "Genel başkanın cehaleti ortada" karşılığına da değinen Başkan Aslanoğlu, “O bir metafor. Paraşüt Kulesi, Asansör, Alsancak İskelesi. Metaforun nedeni İstanbul’daki iskelelerin TÜGVA’ya, Okçuluk vakfına, TÜRGEV'e ve ENSAR’a verilmiş olmaları. Soru şu belediyenin yerlerini ENSAR'a TÜGVA'ya, TÜRGEV'e Okçuluk Vakfı’na verdiniz mi vermediniz mi? Basit bir soru belediye kaynaklarını, şehrin kaynaklarını İstanbul'da yönettiğiniz süre boyunca tarikatlara, vakıf adı altındaki yerlere verdiniz mi vermediniz mi? Ne diyorlar yani İzmir’de biz Alsancak İskelesi’ni vermedik ama diğer yerleri mi vereceğiz diyorlar!” dedi.

Anka Haber Ajansı