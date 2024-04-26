Chp'li Asu Kaya: "Depremzede Artık İnsanca Yaşam Koşulları İstiyor"

CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya, depremin etkilerini yaşamaya devam eden Osmaniye'nin Kaypak köyünü ziyaret etti. Kaya, “Yolun içine temel atanlara, temel dahi atamayıp konut yeri belirleyemeyenlere sesleniyorum : Depremzede köylülerin isyanını duyun” dedi.

(ANKARA) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, depremin etkilerini yaşamaya devam eden Osmaniye'nin Kaypak köyünü ziyaret etti. Kaya, "'Yolun içine temel atanlara, temel dahi atamayıp konut yeri belirleyemeyenlere sesleniyorum: Depremzede köylülerin isyanını duyun'" dedi.

CHP'li Asu Kaya, depremin üzerinden geçen bir yıl sonunda hala verilen sözlerin tutulmadığı Kaypak köyünü ziyareti sırasında köylüleri dinledi ve sorunlarını TBMM gündemine taşıyacağını söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada, "'Depremin 2'nci yılına girdik, Osmaniyeli köylülerimiz depremden bu yana iktidara sesini duyurmaya çalışıyor. Depremden bu yana çadırların içinde, konteynerlerde yaşamaya devam eden, 10 bin lira maaşla geçim mücadelesi veren köylülerimiz ev sözlerinin gerçekleşmesini bekliyor" dedi.

Osmaniye köylülerinin sorunlarının çözümü için iktidarın somut adımlar atmasını acil olarak beklediklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

''(Yerinde dönüşüm yapacağız 750 bin TL kredi, 750 bin TL hibe vereceğiz) diyenler hala sözlerinde durmadı, hak sahipliği çıkmış olanların bankaya gittiklerinde "Para yok" cevabı ile karşılaşıyor. Osmaniye köylüleri, tuvaleti olmayan, su geçiren konteynerlerde yaşamaya devam ediyor, gelin, hayata nasıl tutunmaya çalıştıklarını görün.

Yolun içine temel atanlara, hatta temel dahi atamayıp konut yeri belirleyemeyenlere sesleniyorum: Depremzede köylülerin isyanını duyun. Ankara'dan, oturduğunuz yerden hiç görmediğiniz arazilere uydudan plan çizmekten vazgeçin. Hâlâ değil temel atmak, konut yeri dahi belirleyemediğiniz köylerimiz var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na sesleniyorum: Depremzede, 2'nci yılında bıraktığınız gibi duruyor. Depremzede artık insanca yaşam koşulları istiyor. Osmaniye’nin köylüleri seslerinin duyulmasını bekliyor.''

Anka Haber Ajansı