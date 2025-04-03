Chp'li Asu Kaya'dan Silivri'ye Ziyaret: "Gençlerin Bir An Evvel Serbest Bırakılması Gerekiyor"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, İBB bürokratları ve protestolara katılan gençleri tutukluları, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Kaya, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada "Bu gençler Silivri’de şu an da haksızca tutuklandılar. O gençlerin bir an evvel serbest bırakılması gerekiyor. Vizeleri var girmeleri gereken, öğrenim hayatlarına devam etmeleri gerekiyor ama bu iktidar onları cezalandırmaya çalışıyor adeta büt

(İSTANBUL) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, İBB bürokratları ve protestolara katılan gençleri tutukluları, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Kaya, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada "Bu gençler Silivri’de şu an da haksızca tutuklandılar. O gençlerin bir an evvel serbest bırakılması gerekiyor. Vizeleri var girmeleri gereken, öğrenim hayatlarına devam etmeleri gerekiyor ama bu iktidar onları cezalandırmaya çalışıyor adeta bütün hayatlarını hedef alarak" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratları, ilçe belediye başkanları ve İmamoğlu'na destek eylemlerinde tutuklanan gençleri ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti. Kaya, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarımızın, belediye bürokratlarımızın haksızca hukuksuzca gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları sonrasında; Türk halkı, gençler, anayasal en temel demokratik hakları olan gösteri ve yürüyüş haklarını barışçıl bir şekilde kullanırken maalesef orantısız, abartılı, şiddetli polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar, maruz kaldılar ve bu gösteriler sonrasında yüzlerce insan tutuklandı, gençlerimizin büyük çoğunluğu da Silivri’de.

ODTÜ’de hatırlarsınız, çimlerin üzerinde sadece şarkı söyleyen öğrenciler, polis şiddetine maruz kaldılar. Saraçhane’de gayet barışçıl, güzel bir miting sonrası, evine dönen insanlar şarkı söyleyerek ki onların içinden ben de geçtim. Şarkı söyleyerek, ellerinde Türk bayraklarıyla ayrılırken, o insanlara şiddet uygulandı. Yine hatırlatırım size, bir kadın yerlerde sürüklendi ve birden çok polisin tekmelerine maruz kaldı. Tüm bunlardan sonra yüzlerce gencimiz, genç kadın, genç öğrenciler, erkekler tutuklandılar. Bugün biz, bu gençlerle dayanışmak için buradayız. Bu gençler Silivri’de şu an da haksızca tutuklandılar. O gençlerin bir an evvel serbest bırakılması gerekiyor, salınması gerekiyor. Vizeleri var girmeleri gereken, öğrenim hayatlarına devam etmeleri gerekiyor ama bu iktidar onları cezalandırmaya çalışıyor adeta bütün hayatlarını hedef alarak.

Bu çocukların burs hakları gidecek, kredi hakları gidecek, yurt hakları ellerinden gidecek. Bu gençlerin bu yıl ki öğrenim hakları gasp edilmiş oluyor. Bugün biz burada önce onları ziyaret edeceğiz dışarıda aileleri var, aileleriyle bir araya geleceğiz, onlarla dayanışacağız. Gençlerimizle yaptığımız görüşmelerden notlarımız olacak, çıkışta sizlerle o notları paylaşacağız. Ardından Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’yla görüşeceğiz, esaret altındaki diğer belediye başkanlarımızla, belediye bürokratlarımızla bir araya geleceğiz ardından da tekrar kamuoyuyla onların görüşlerini, onlardan edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağız."

Anka Haber Ajansı