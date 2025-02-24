Chp'li Ayhan Barut: "Zirai Don Felaketi Yaşanan Doğu Akdeniz'in Afet Bölgesi İlan Edilmesini Bekliyoruz"

(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, zirai don felaketi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi'nin, afet bölgesi ilan edilerek üreticilerin zararlarının karşılanmasını istedi. Barut, "Acil önlem alınmasını, zararın derhal tespit edilerek çözüm için adım atılmasını bekliyoruz" dedi.

Zirai don afetinin yaşandığı Adana'nın Yüreğir İlçesi'ndeki ekili ve dikili tarım alanlarında incelemelerde bulunup zarar gören çiftçilerle görüşen Ayhan Barut, yaşanan felaketin boyutlarına dikkati çekerek çözüm istedi.

Bölgedeki ekili ve dikili tarım alanları hasar gören çiftçilerle görüşen Barut, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesini de TBMM'ye sundu.

Doğu Akdeniz'in afet bölgesi ilan edilmesini talep eden Barut, zararların saptanıp karşılanması, çiftçi borçlarının ertelenmesini ve üreticilere mazottan fideye, gübreden finansmana her konuda destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

"Çiftçinin desteklenerek zararlarının telafi edilmesini bekliyoruz"

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde iki gündür yaşanan aşırı don felaketi nedeniyle ekili dikili tüm tarım ürünleri zarar gördüğünü aktaran Barut, "Domates, marul, patates, biber, karpuz gibi ekili ürünler, dikili olan narenciyeden nektarine her ürün tümüyle donarak yandı. Zarar çok büyük. Don felaketinin bölgede devam etmesi bekleniyor. Burada çiftçilerin büyük zararı görülüyor. Yetkililerin zararın boyutunu tespit etmesini istiyoruz. Doğu Akdeniz'in afet bölgesi ilan edilmesini, çiftçinin desteklenerek zararlarının telafi edilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde yeni sezon başlamadan bitmiş olur. Bu da 2025 yılında tarımsal üretimin son bulacağı, pazarlarda ve kentlerde tüketicilerin bu sebze ve meyveyi çok pahalı tüketeceği açıktır. Yetkileri acil göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

Marul tarlası tamamen yok olan çiftçi Ramazan Bakır ise "Hasata gelen marulumuzu don vurdu. Bir tane bile toplayamayacağız. Bu sene zararımız büyük dondan dolayı. Zarardan başka bir şey yok. Devletten destek bekliyoruz. Yoksa ekim artık yapmayacağız, bu gidişle iflas edeceğiz. Burada 20 dönüm, toplam 100 dönüm alan var. Zararımız 5 milyonu bulacak" şeklinde konuştu.

Marul tarlasında çaresizce bekleyen çiftçi Erhan Demir de zararın boyutuna dikkati çekerek kendilerine destek verilmesini istedi.

Anka Haber Ajansı