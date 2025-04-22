Chp'li Bağcıoğlu Düzce'de Konuştu: "Tüm Halkımızı İmza Kampanyasına Destek Olmaya Çağırıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm halkımızı ‘haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır’ sözünden de hareketle imza kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm halkımızı ‘haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır’ sözünden de hareketle imza kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada konuşan Bağcıoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması için düzenlenen imza kampanyasına destek istedi.

Bağcıoğlu, "Yaşanan adaletsizlikleri, özellikle Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına yapılan adaletsizlikleri bütün Türk toplumu yakından takip ediyor. Bunlara karşı ön seçim ardından yaşanan imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm halkımızı ‘haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır’ sözünden de hareketle imza kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

CHP olarak şehit aileleri ve gazi dernekleri ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun iki maksadı var, şehit aileleri ve gazilerimizin sorunlarını yakından dinlemek, onların yanında olmak. Onlar biliyorsunuz şehit, aziz şehitlerimiz toprak altındaki ulu köklerimiz, gazilerimiz de yaşayan anıtlardır Atatürk’ün de dediği gibi. Onlara, Türk milletinin vefa duygularını göstermek ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak neler yapabileceğimizi belirlemek için onların derneklerini ziyaret ediyoruz. Bunun yanında gittiğimiz yerlerde emekli asker derneklerini ziyaret edip onların da sorunlarını tespit etmeye çalışıyoruz ve bunlara yönelik düzeltici tedbirleri iktidara sunuyoruz. Bu kapsamda da bugün Düzce ve Sakarya’ya ziyaretlerimiz olacak. İl örgütümüz, il başkanlarımızı ziyaret ediyoruz, ardından illerimizde bulunan şehit aileleri ve gazi derneklerimizi ziyaret edeceğiz."

"Bu mağdur kitlenin içlerinden gelen feryadı dışarı duyurmalarını engelleyecek girişimlerde bulunmasınlar"

Yankı Bağcıoğlu, gazetecilerin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmelere ilişkin soruları üzerine, şehit derneklerinin bu konuda taraf olduğunu ve İmralı hakkındaki düşüncelerini farklı platformlarda, demokratik haklarını kullanarak dile getirdiklerini söyledi.

Bağcıoğlu, "Özellikle belirtmek isterim, buradaki bazı derneklerimize mülki amirler ve İçişleri Bakanlığı tarafından değişik seviyelerde baskılar uygulanıyor. Kimsenin demokratik haklarını, hele bu kitlenin, hele bu mağdur kitlenin içlerinden gelen feryadı, sessiz çığlığı dışarı duyurmalarını engelleyecek girişimlerde bulunmasınlar, bunu şiddetle tavsiye ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bağcıoğlu, İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamaların ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi’ni ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı