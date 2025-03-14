Chp'li Bağcıoğlu: Tsk'nin Askeri Sağlık Sistemi Yerle Yeksan Edildi

Chp'li Bağcıoğlu: Tsk'nin Askeri Sağlık Sistemi Yerle Yeksan Edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının milli güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bağcıoğlu, ABD ordusunun askeri sağlık sistemiyle desteklendiğini, ancak TSK'nin bu alandaki imkanlarını kaybettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının milli güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bağcıoğlu, ABD ordusunun askeri sağlık sistemiyle desteklendiğini, ancak TSK'nin bu alandaki imkanlarını kaybettiğini belirtti.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nin operasyon temposunun ABD ordusuyla başa baş olduğunu vurgulayarak, "ABD, harekat faaliyetlerini köklü bir askeri sağlık sistemiyle desteklemektedir. Ancak Türkiye'de bu sistem kaldırılmıştır. Yeniden tesis edilse bile askeri cerrahların istenilen seviyeye ulaşması yıllar alacaktır" dedi.

ABD Senatosu'nda yapılan bir değerlendirmeye de değinen Bağcıoğlu, "ABD Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri cerrahların yalnızca yüzde 10'u harekata hazır kabul ediliyor. 2015 yılında bu oran yüzde 17 idi. Uzmanlar, bu zafiyeti "barış zamanı etkisinin tuzağına düşmek" olarak nitelendiriyor. TSK de benzer bir durumla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

TSK’nin son yıllarda dört büyük sınır ötesi harekat gerçekleştirdiğini hatırlatan Bağcıoğlu, "Her tarafı tehdit olan bir coğrafyada bulunmamıza rağmen, askeri sağlık sistemi kaldırıldıktan sonra TSK, barış zamanı etkisinin tuzağına düşmüştür. Şimdi bu tuzaktan çıkışı sağlayacak bir irade aranıyor. Bu, artık ciddi bir beka sorunu ve milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Yılında Sağlık Alanında 37 Bin Hekim Dışı Personel Alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Yılında Sağlık Alanında 37 Bin Hekim Dışı Personel Alacağız
Özgür Çelik: Siyasallaşmış Yargının Operasyonları Da Zorba İktidarın Kumpasları Da Durmak Bilmiyor
Özgür Çelik: Siyasallaşmış Yargının Operasyonları Da Zorba İktidarın Kumpasları Da Durmak Bilmiyor
Chp'li Günaydın: İmamoğlu'nun Diploması Üzerinden Kirli Bir Oyun Oynanıyor
Chp'li Günaydın: İmamoğlu'nun Diploması Üzerinden Kirli Bir Oyun Oynanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic İle Görüştü
Özgür Özel'e, Kocaeli'de Tarihi Cami Fotoğrafı Hediye Edildi
Özgür Özel'e, Kocaeli'de Tarihi Cami Fotoğrafı Hediye Edildi
Chp Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: Bu İktidar 100 Yıllık Cumhuriyet Tarihinin Mirasyedisidir
Chp Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: Bu İktidar 100 Yıllık Cumhuriyet Tarihinin Mirasyedisidir
Chp Malatya İl Örgütü, Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Hazırlıkları İçin Koordinasyon Toplantısı Yaptı
Chp Malatya İl Örgütü, Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Hazırlıkları İçin Koordinasyon Toplantısı Yaptı