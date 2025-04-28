Chp’li Bakırlıoğlu’ndan Silivri Ziyareti... “Bu Hukuksuzluk Düzeni Er Geç Yıkılacak, Adalet Mutlaka Kazanacak”

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Bakıroğlu, “Bu hukuksuzluk düzeni er geç yıkılacak, adalet mutlaka kazanacak” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf ile birlikte Silivri’de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gezi hükümlüsü Can Atalay’ı ziyaret ettiğini açıkladı. Bakırlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bugün Ekrem Başkanımıza Manisa’dan selam götürdük! Manisa Milletvekilleri olarak hukuksuzca Silivri’de tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret ettik. Adaletin ayaklar altına alındığı, iftira ve düzmece dosyalarla CHP'li belediyeler ve belediye başkanlarımızın hedef alındığı, halkın iradesinin yok sayıldığı, adalet terazisinin şaştığı bu düzene asla boyun eğmeyeceğiz! Bu hukuksuzluk düzeni er geç yıkılacak, adalet mutlaka kazanacak!”

"Birlikte başaracağız, milletçe kazanacağız"

Bakırlıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Manisa için yazdığı notu paylaştı. İmamoğlu’nun notunda şu ifadeler yer aldı:

“Milletçe çok büyük bir sınav veriyoruz. Adaletsizliğe karşı ülkemizin gelecek mücadelesinin hep birlikte içerisindeyiz. Kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte güçlü yol arkadaşlığı ve eylem birliği ile meselenin partiler üstü olduğunu ve çocuklarımızın, gençlerimizin hak ettikleri bir ortamda müreffeh Türkiye geleceğinde yaşamalarını sağlamaya söz veriyoruz. Birlikte başaracağız, milletçe kazanacğız.”

Anka Haber Ajansı