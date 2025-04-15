Chp’li Bakıroğlu’na Dert Yanan Çiftçi: “Milli Gelirden Yıllardır Alamadığımız Hakkımızı İstiyoruz”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bakıroğlu’na dert yanan bir çiftçi, “‘Üreten bir Türkiye’ diyorlar ama gençler nerede? Milli gelirden yıllardır alamadığımız hakkımızı istiyoruz” dedi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bakıroğlu’na dert yanan bir çiftçi, “‘Üreten bir Türkiye’ diyorlar ama gençler nerede? Milli gelirden yıllardır alamadığımız hakkımızı istiyoruz” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, çiftçileri ziyaret etti. Bakıroğlu, “En büyük problemlerden bir tanesi, Gölmarmara Gölü’nün iklim değişikliği nedeniyle kuruması. İklim değişikliğiyle birlikte buna benzer iklim olayları daha sık ve daha şiddetli olmaya başladı. Hasar aldıkça tarım sigortası primleri çok yükselmeye başlıyor. Prim yükseldikçe sigortalı sayıları düşmeye başlıyor. Yani 100 bin dekar varken, 70 bin dekar sigorta alınıyormuş. Şu anda ise bu 52 bine düşmüş. Yani bu geleceğimiz açısından, işlerin iyi gitmediğini gösteriyor bize” dedi.

“Ben çocuklarım çiftçilik yapmasın diye uğraşıyorum”

Bir çiftçi ise şunları söyledi:

“Her şey sorun şu an. Fiyat belirsizliği, soğuklar yeraltı suları, sigortalar… Yani aklınıza gelebilecek her şey sorun. Yapılabiliyorsa bu çiftçilik yeniden yapılandırılmalı. Üretim diye bir şey kalmadı. Artık en genç çiftçiler biziz. Ben çocuklarım çiftçilik yapmasın diye uğraşıyorum. Halimiz belli. Acaba havadan mı, yerden mi, hükümetten mi, devletten mi derken bu hallere düştük. Borcumuzu ödeyemez olduk. Hepimiz eskiden traktör alıyorduk. Babam hep anlatır; ‘Ben yüzde yüz faizler ödedim, o zaman cebimde para vardı’ diyor. Şimdi biz yüzde 10 faiz ödüyoruz. Cebimizde para yok. Kooperatif çiftçi kuruluşu ticarethaneye döndü.

"Bizimle ilgilenen hiçbir kurum, hiç kimse yok"

Her şeyin sil baştan yapılanması lazım bu ülkede. Bizimle ilgilenen hiçbir kurum, hiç kimse yok. Tamam biz soğuğa çare arıyoruz, suya çare arıyoruz. Ama artık çare bulamaz hale, yetemez duruma geldik. Çiftçinin haricinde herkes para kazanıyor.”

"İnsanlar, yıldan yıla tarım sigortası yapmaktan uzaklaşıyor"

Bakıroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“İnsanlar, yıldan yıla tarım sigortası yapmaktan uzaklaşıyor. Rakamlardan da belli. Ne yapılması lazım? İlk etapta borcu olan çiftçilerimizin, kamu bankalarına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını faizsiz ötelenmesi lazım. İkincisi, borcu öteledikten dekar başına üreticilerimize sonra hibe verilmeli. İsteyene de yeni ilave uzun vadeli finansman açılmalı. Ayrıca sulamada kullanılan elektriğin ağustos, eylül, ekim ayına ötelenmesini istiyoruz.”

"Yıllardır hak ettiğimizi alamıyoruz"

Başka bir çiftçi ise “Yıllardır hak ettiğimizi alamıyoruz. Herkes sigortalı bir iş için dışarı gidiyor. Artık genç çiftçi kalmadı. ‘Üreten bir Türkiye’ diyorlar ama gençler nerede? Milli gelirden yıllardır alamadığımız hakkımızı istiyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı