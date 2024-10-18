Chp'li Baran Bozoğlu, Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank İle Görüştü

(ANKARA)- CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştü. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Bozoğlu, ‘’Bundan sonra potansiyel çevre problemlerinde iletişim halinde olmamız önemli olacak’’ dedi.

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varan ile bakanlıkta görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin potansiyel çevre sorunları ela alındı. ANKA Haber Ajansı’na görüşmeye ilişkin bilgi veren Bozoğlu, şunları söyledi:

''Son dönemde yaşanan çevre problemleri başta olmak üzere, yerel yönetimlerdeki yaşanan gelişmeler dahilinde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Yerel Yönetimler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Zeybek’in talimat ve bilgisi dahilinde, Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank'la bir görüşme yaptık. Fatma Varank'ın bağlı olduğu alanlar çevre ve aynı zamanda iklim değişikliği ile ilgili birimler.

''Deprem bölgelerinde belediyelerimizin konteyner ihtiyacı var''

Bu kapsamda yaptığımız görüşmede özellikle sıfır atık yönetimi kapsamında deprem bölgelerindeki ilçe belediyelerimizin ciddi konteyner ihtiyaçları var. Çok temel bir ihtiyaç bu atık yönetimi açısından. Bu ihtiyaçların karşılanması noktasında bakanlığımızın desteğini önemini vurguladık. Türkiye Belediye Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu öncelikle deprem bölgelerine yönelik olarak ekipman ihtiyacını karşılıyor. Ancak sadece İBB'nin bütçesiyle bunu yapmak da mümkün değil. Çevre Bakanlığı’nın sıfır atık yaklaşımı uzun zamandır devam ediyor, kanunlaştırıldı. Bu kapsamda belediyeleri de konteyner desteği başta olmak üzere ekipman desteği verileceği söylenmişti. Bu kapsamda eksiklikleri dile getirmiş olduk. Onlar da bu konuda notlarını aldılar ve katkı sağlayacaklarını söylediler.

''Körfezdeki kötü koku Çevre Bakanlığının çabaları ve belediyemizin desteği ile nihayete erecektir''

İzmir'de, Körfezde ciddi bir kirlilik yaşanıyor. Bu kirliliğin çözümü noktasında Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetimlerinin arttırması ve finansman konusunda destek sağlamasının gerekli olduğunu vurguladık. İzmirlilerin bir çözüm beklediğini ve bu koku probleminin, kirlilik probleminin ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çabalarıyla, belediyemizin de destekleriyle nihayete ereceğini ifade ettik. Bu konuda özellikle şu anda hazinede bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyemizin bir kredisi var. Aslında direkt bütün finansmanları hazır. Bu konuda da Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Hazine Bakanlığı'yla görüşerek mutlaka bu konuda destek sağlamasını belirttik. Bu konuda da Sayın Bakan'la görüşüleceğini ifade ettiler.

Önümüzdeki günlerde bir İklim Kanunu gündeme geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı belirtmişti. Biz de iklim değişiklikleri ile mücadele eden bir parti olarak çözüm odaklı ve bir ortak akılla süreci yürütülmesini önemsiyoruz. Türkiye'nin ihracatının yüzde 7'ye yakını Avrupa Birliği’ne yapılıyor. İklim değişikliğine dair yapılacak düzenlemeler bu ihracattaki vergilendirme riskini de azaltacaktır. Bu kapsamda Meclis'ten ortak akılla bir mutabakatla iklim kanununun çıkartılmasının önemini aktardık.

İzmir-Gaziemir'de radyoaktif ve tehlike atıklarının varlığının devam ettiğini, konunun yavaş ilerlediğini, bunun hızlanması gerektiğini belirttik. Bu konuda hem Gaziemir Belediye'miz hem de İzmir Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlarımızın sağlıklı çevrede yaşam hakkını savunmak adına pozitif bir bakış açısına sahip ve buradaki atıkların buradan bir an önce doğru şartlarda kaldırılması için destekliyoruz. Fakat süreç yavaş ilerliyor. Bunun da hızlandırılmasını ifade ettik ve burada bir üçüncü taraf gözlemci pozisyonunda üç tane isim önerdik bakanlığımıza. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın da takip ettiği bir süreç. Genel itibarıyla bundan sonra potansiyel çevre problemlerinde iletişim halinde olmanın önemli olacağını vurguladık.'

Şu anda gölge kabine yaklaşımını uyguluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla gölge kabinede yer alan kabine üyelerinin de bir iletişim kurmasını genel başkanımız çok önemsiyor. Ben de bu kapsamda gölge kabinede Bakan Yardımcısı pozisyonunda, Gökhan Zeybek Başkanımızın Yardımcısı olarak da çevre, su, iklim değişikliği konularında çalışıyorum. Dolayısıyla doğrudan Sayın Fatma Varank'ın ilgilendiği konularla ilgili olduğum için ben bu görüşmeyi gerçekleştirdim.''

''Bakan Kurum, CHP'li belediyeler ile temas kuracak''

CHP'li belediyelerde özel kalem, genel müdür gibi makamlara atanan isimlerin bakanlık tarafından onaylanmamasını Varank'a ileten Bozoğlu, "'Özellikle özel kalem müdürleri, genel sekreter ve genel müdür gibi atamalar konusunda uzun zamandır beklentimiz var. Birçok belediye başkanımızın taleplerinin yerine gelmediğini biliyoruz. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini belirttik. Sayın Bakan Yardımcısı bu konuda belediye başkanlarımızla Bakan Bey'in Sayın Murat Kurum'un iletişime geçerek süreci hızlandırma noktasında ortak mutabakata vardık'" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı