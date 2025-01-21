Chp'li Barış Karadeniz: "Bakan Yatırım Yapacaksa Gelsin Başka Yatırım Yapsın"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın hafta sonu Sinop’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Burada '30 bin kişi nükleer santralde çalışacak, hayırlı olsun' diye bir açıklama yaptı. Sinop’u kandırmaya çalışıyor. Yıllardır bunu yapmaya çalıştılar ama Sinop buna müsaade etmiyor. Yatırım yapacaksa gelsin başka yatırım yapsın ama nükleer santral ile ilgili bizim yıllardır mücadelemiz var. Nükleer santral ile ilgili Sinop’ta kanser vakasından ölen yüzlerc

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın hafta sonu Sinop’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Burada "30 bin kişi nükleer santralde çalışacak, hayırlı olsun" diye bir açıklama yaptı. Sinop’u kandırmaya çalışıyor. Yıllardır bunu yapmaya çalıştılar ama Sinop buna müsaade etmiyor. Yatırım yapacaksa gelsin başka yatırım yapsın ama nükleer santral ile ilgili bizim yıllardır mücadelemiz var. Nükleer santral ile ilgili Sinop’ta kanser vakasından ölen yüzlerce, binlerce vatandaşımız var" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın hafta sonu Sinop’ta yaptığı, "Sinop Nükleer enerjiye sahip olmak zorunda" açıklamalarını değerlendirdi. Karadeniz, şöyle konuştu:

"Bu insanların aklıyla artık dalga geçmesinler"

"Hafta sonu Enerji Bakanı Sinop’a geldi. Biz kendisini il kongresine geldi sandık ama pazarlamaya gelmiş, onu öğrendik. Biz nezaketli insanlarız. İl kongresine geldiği için sayın bakana hiçbir şey demedik ama orada yaptığı açıklamaları görünce artık dayanılmaz bir hal aldı. Burada "30 bin kişi nükleer santralde çalışacak, hayırlı olsun" diye bir açıklama yaptı. Sinop’u kandırmaya çalışıyor. Yıllardır bunu yapmaya çalıştılar ama Sinop buna müsaade etmiyor. Bilmesi lazım, burasının Sinop olduğunun farkına varması lazım. Sinop’ta 30 bin kişiye müjde veriyor. Sinoplu bu işi yemiyor. Bizden uzak dursunlar. Yatırım yapacaksa gelsin başka yatırım yapsın ama nükleer santral ile ilgili bizim yıllardır mücadelemiz var. Nükleer santral ile ilgili Sinop’ta kanser vakasından ölen yüzlerce, binlerce vatandaşımız var. Halen Çernobil faciasının sonuçları Sinop yaşıyor. Bir sürü insanımız kanser vakasıyla her gün, yeni bir vaka ile karşı karşıya kalıyor. Bu insanların aklıyla artık dalga geçmesinler. İstemiyoruz. Sinop’ta nükleer santral istemiyoruz, yapamazsınız."

Anka Haber Ajansı