Chp'li Başarır: Sevgili Mahir Polat'ın Bir An Önce Sağlığına Kavuşmanı Diliyorum

Chp'li Başarır: Sevgili Mahir Polat'ın Bir An Önce Sağlığına Kavuşmanı Diliyorum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başarır, "Suçsuz birisinin ev hapsine alınmasına sevinilecek duruma getirenler utansın… Sevgili Mahir Polat'ın bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyorum. Adaletin yeniden bu ülkeye döndüğü, cezaevinde tutsak olan tüm yol arkadaşlarımızla kavuştuğumuz, karanlığı hep birlikte dağıttığımız günler çok yakın. Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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