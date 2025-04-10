Chp'li Başarır: Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İmamoğlu Eylemlerine Katıldığı İçin İfadeye Çağrıldı

Chp'li Başarır: Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İmamoğlu Eylemlerine Katıldığı İçin İfadeye Çağrıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu eylemlerine katıldığı için Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu eylemlerine katıldığı için Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları!" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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