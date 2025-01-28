Chp'li Başarır'dan Ayşe Barım'ın Tutuklanmasına Tepki: Gezi'yi Kriminalize Etme Çabası Beyhudedir!

Chp'li Başarır'dan Ayşe Barım'ın Tutuklanmasına Tepki: Gezi'yi Kriminalize Etme Çabası Beyhudedir!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, menajer Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, menajer Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım’a yönelik bu karar, AKP Türkiye'sinin ne hale geldiğinin göstergesidir! Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir! Artık hiçbir vatandaşımızın özgürlüğü güvence altında değildir. Dün Gezi'de boyun eğmedik, bugün de boyun eğmeyeceğiz!" tepkisinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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