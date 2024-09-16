Chp'li Başarır'dan Hüda-par Ve Cumhur İttifakı'na Sert Çıkış...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesini istemesini '"utanmazlık ve seviyesizlik" olarak yorumladı. Eleştirilerini Cumhur İttifakı'na da yönelten Başarır, "Siz hiç mi sıkılmıyorsunuz bunun açıklamalarından?" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesini istemesini ""utanmazlık ve seviyesizlik" olarak yorumladı. Eleştirilerini Cumhur İttifakı'na da yönelten Başarır, "Siz hiç mi sıkılmıyorsunuz bunun açıklamalarından?" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesini istemesine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan sert ifadelerle cevap geldi. Başarır Yapıcıoğlu'na "Türkiye'nin üniter yapısını cumhuriyeti tartışmaya açacakmış ve bunu da söylerken söyler gibi anlatır gibi anlatıyorum diyor. Ahmak olan sensin. Utanmaz adam, seviyesiz adam" dedi. Cumhur İttifakı'na ise "Hizbullah'ın uzantılarını meclise getirip Ahlat'ta elini kaldıran Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleriyle yüklendi.

CHP Grup Başkanbekili Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir partinin Genel Başkanı. AK Parti ve MHP liderinin elini kaldırdığı, utanmadan, sıkılmadan elini kaldırdığı HÜDA PAR'ın Genel Başkanı anayasanın ilk dört maddesini tartışmayı açmış. Nedir, Anayasanın birinci maddesi "Devletin yönetimi cumhuriyetidir'. İkinci maddesi cumhuriyetin niteliklerini belirtiyoruz. Üçüncü maddesi ülkenin milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu belirtir. Dördüncü madde ise bunun değiştirilemeyeceği, teklif edilemeyeceğini belirtir. Şimdi ben söylüyorum. Ey bu adamın elini kaldıranlar utanmadan sıkılmadan bu partiyle yan yana yürüyenler, siz hiç mi sıkılmıyorsunuz bu açıklamalarından? Nedir bu HÜDA PAR? Kimdir bu adam? Hizbullahı öven, Gaffar Okan'ın katillerini savunan, kadın katillerini kutsayan bu kişiyi parlamentoya getirdiniz, şimdi Türkiye'nin üniter yapısını, cumhuriyeti tartışmaya açacakmış. Ve bunu da söylerken ahmağa söyler gibi anlatır gibi anlatıyorum diyor. Ahmak olan sensin. Utanmaz adam, seviyesiz adam. Eğer bugün o parlamentodaysan orada görev yapıyorsan, orada yemin edebildiysen bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Anayasanın ilk dört maddesine borçlusun. Seviyesiz herif, madem zoruna gidiyordu ilk dört madde, niye geldin yemin ettin ve milletvekili oldun? Ama burada suçlu o değil. Bunun gibi insanlar tarihte çok oldu. Cumhuriyetle, laiklikle, tarihiyle üniter yapıyla sorunu olanlar. Asıl sorun, O kirli yapıyı Hizbullah'ın uzantılarını meclise getirip Ahlat'ta elini kaldıran Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu halk çok yakında sizlere hesap soracak. Hizbullah'ın hesabını soracak. Gaffar'ının hesabını soracak. Cumhuriyeti tartışmaya açan, üniter yapıyı tartışmaya açan, Misak-ı Milli sınırlarını tartışmaya açan bu adamla iş tuttuğunuz için halk size sandıkta hesap soracak."

Anka Haber Ajansı