Chp’li Başevirgen: “İktidar, Açlık Sınırının Altındaki Vatandaşa Zorunlu Olarak Oruç Tutturuyor”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “2024 yılında 950 lira olan bir Ramazan kolisi, 2025 yılında bin 610 liraya kadar yükseldi. ‘Milletimizi enflasyona ezdirmedik’ diyen iktidarın asgari ücrete yaptığı zam yüzde 30, Ramazan kolisinin fiyatına gelen zam yüzde 70. Vatandaş Ramazan ayında sahuru, iftarı için sofrasına bırakın et koymayı, karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. İktidar, açlık sınırının altındaki vatandaşa zorunlu olarak oruç tutturuyor” dedi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “2024 yılında 950 lira olan bir Ramazan kolisi, 2025 yılında bin 610 liraya kadar yükseldi. ‘Milletimizi enflasyona ezdirmedik’ diyen iktidarın asgari ücrete yaptığı zam yüzde 30, Ramazan kolisinin fiyatına gelen zam yüzde 70. Vatandaş Ramazan ayında sahuru, iftarı için sofrasına bırakın et koymayı, karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. İktidar, açlık sınırının altındaki vatandaşa zorunlu olarak oruç tutturuyor” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sofralarına ne koyacağını kara kara düşünmeye başladığını söyledi. 2024 yılında 950 lira olan bir Ramazan kolisinin, 2025 yılında bin 610 liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Ülkemizde parası olabilen beslenebiliyor, ısınabiliyor, eğitim alabiliyor, hastaneye gidebiliyor”

Vatandaşların barınma, giyinme, ısınma, sağlık, eğitim ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz noktaya geldiğini belirten Başevirgen, “Emeklilerimiz ucuz et için kuyruğa giriyor. Dar gelirli kara kışın ortasında doğalgaz faturası yüksek gelmesin diye kombisini açamıyor. Eğitimde fırsat eşitliği kayboldu, sağlıkta ise aylar sonrasına verilen randevular vatandaşları hasta etti. Mevcut şartlarda ülkemizde sadece parası olabilen beslenebiliyor, ısınabiliyor, eğitim alabiliyor, hastaneye gidebiliyor” dedi.

“Artık vatandaşlarımız sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor”

Sosyal yardıma muhtaç yurttaş sayısının her geçen gün arttığına da dikkati çeken Başevirgen, “Artık vatandaşlarımız sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 2024 yılı sosyal yardımlara yönelik raporu da ülkemizdeki derin yoksulluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Düzenli sosyal yardım alan kişi sayısı 14,3 milyonu, düzenli sosyal yardım alan hane sayısı ise 3,5 milyonu buldu. İktidarın 23 yılda ülkemizi getirdiği nokta budur.

İşçilerin yüzde 94’ü beyaz eşyaları arızalandığında tamir veya yenileme yapamıyor. Yüzde 71’i ayda en az bir kez dışarıda yemek yiyemiyor. Yüzde 78’i haftada bir et, tavuk veya balık yiyemiyor. Yüzde 70’i banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor. Yüzde 57’si, aldığı borçları zamanında ödeyemiyor. Yüzde 53’ü kira veya konut kredisi ödemelerinde zorlanıyor. Yüzde 47’si ise elektrik, su, doğalgaz gibi faturaları ödemekte zorlanıyor” diye konuştu.

“2024 yılında 950 lira olan bir Ramazan kolisi 2025 yılında bin 610 lira oldu”

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşların kara kara düşünmeye başladığını sözlerine ekleyen Başevirgen, şunları kaydetti:

"2024 yılında 950 lira olan bir Ramazan kolisi, 2025 yılında bin 610 liraya kadar yükseldi. ‘Milletimizi asgari ücrete ezdirmedik’ diyen iktidarın asgari ücrete yaptığı zam yüzde 30, Ramazan kolisinin fiyatına gelen zam yüzde 70. Türkiye genelinde kırmızı et fiyatlarındaki yükselişte devam ediyor. Son bir hafta içinde dana eti yüzde 7,9, kuzu eti ise yüzde 3,3 oranında zamlandı. Vatandaş Ramazan ayında sahuru, iftarı için sofrasına bırakın et koymayı, karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. İktidar, yüksek enflasyon altında ezilen, açlık sınırının altındaki vatandaşa zorunlu olarak oruç tutturuyor."

Anka Haber Ajansı