Chp’li Başevirgen: İktidar Esnafın Belini Büktü, İlk Üç Ayda 23 Bin 839 Esnaf Daha Kepenk Kapattı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “2025’in ilk 3 ayında 23 bin 839 esnaf daha kepenk kapattı. Geçtiğimiz yılın tamamında bu sayı 94 bin 609’du. Yani daha yılın çeyreği dolmadan, iktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ söylemlerinin aksine esnaf iflasları geçen yılın aynı dönemini göre artış gösterdi. Türkiye ekonomisi, iktidarın hayal dünyasında ‘büyüyor’ ama sokağın gerçeği açlık, borç ve iflas. Küçük esnafımız, iktidarın yarattığı büyük ekonomik kriz altında birer birer yok oluyor” dedi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “2025’in ilk 3 ayında 23 bin 839 esnaf daha kepenk kapattı. Geçtiğimiz yılın tamamında bu sayı 94 bin 609’du. Yani daha yılın çeyreği dolmadan, iktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ söylemlerinin aksine esnaf iflasları geçen yılın aynı dönemini göre artış gösterdi. Türkiye ekonomisi, iktidarın hayal dünyasında ‘büyüyor’ ama sokağın gerçeği açlık, borç ve iflas. Küçük esnafımız, iktidarın yarattığı büyük ekonomik kriz altında birer birer yok oluyor” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, esnafın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) verilerini paylaşan Başevirgen, ekonomide çarkların dönmediğini, çarşı ve pazarda sessizliğin hakim olduğunu ifade etti.

Başevirgen, “TESK Sicil Gazetesi verilerine göre, 2025 yılının daha ilk üç ayında tam 23 bin 839 esnaf kepenk kapattı. Geçtiğimiz yılın tamamında bu sayı 94 bin 609’du. Yani daha yılın çeyreği dolmadan, iktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ söylemlerinin aksine esnaf iflasları geçen yılın aynı dönemini göre artış gösterdi. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve borç batağı esnafı nefessiz bıraktı. İktidarın ‘istikrar’ nutuklarına rağmen, mahalle bakkalından terzisine, kahvecisinden kasabına kadar binlerce küçük işletme kapısına kilit vurdu” dedi.

“Sokağın gerçeği açlık, borç ve iflas”

Esnafların tabelalarını bir bir söktüğünü belirten Başevirgen, “Fahiş kira artışları, vergi yükü ve alım gücündeki erime yüzünden esnaf için artık dayanacak hal kalmadı. ‘Siftahsız kapatıyoruz’ diyen esnafın feryadı her geçen gün daha çok yankı buluyor. Türkiye ekonomisi, iktidarın hayal dünyasında ‘büyüyor’ ama sokağın gerçeği açlık, borç ve iflas. Esnaf; çocuklarının rızkını, çalışanlarının maaşını ve kirayı denkleştiremez hale geldi. Ayakta kalmaya çalışanlarınsa büyük bölümü borçla yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Artık iktidarın anlattığı ekonomi masallarına vatandaşımızın karnı tok”

İktidarın yarattığı ekonomik modelle, küçük üreticiyi ve esnafı sistematik şekilde tasfiye ettiğine dikkat çeken Başevirgen, “Küçük esnafımız, iktidarın yarattığı büyük ekonomik kriz altında birer birer yok oluyor. İktidar ekonomik krizin faturasını esnafa, işçiye, memura, emekliye, asgari ücretliye kesmeye devam ediyor. Artık iktidarın anlattığı ekonomi masallarına vatandaşımızın karnı tok. Vatandaştan yana olmayan iktidarın milletimize verebileceği hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı