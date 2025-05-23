Chp’li Başevirgen: İktidar Göz Göre Göre Yenidoğan Bebeklerin 8 Bin 485 Lirasını Çalıyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 senesinde başlatılan “her yenidoğan bebeğin ilk altını devletten” sloganıyla, o günün yarım altın tutarında olan 300 liralık doğum yardımının yapıldığını hatırlatarak, “İktidar destek tutarını yarım altın fiyatı olan 13 bin 485 liraya çıkartması gerekirken, bu tutarı ‘5 bin liraya çıkarttık’ reklamıyla milletin aklıyla dalga geçiyor. Yani iktidar göz göre göre yenidoğan bebeklerin 8 bin 485 lirasını çalıyor” dedi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 senesinde başlatılan “her yenidoğan bebeğin ilk altını devletten” sloganıyla, o günün yarım altın tutarında olan 300 liralık doğum yardımının yapıldığını hatırlatarak, “İktidar destek tutarını yarım altın fiyatı olan 13 bin 485 liraya çıkartması gerekirken, bu tutarı ‘5 bin liraya çıkarttık’ reklamıyla milletin aklıyla dalga geçiyor. Yani iktidar göz göre göre yenidoğan bebeklerin 8 bin 485 lirasını çalıyor” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın ilk çocuk için tek seferlik ödenen 5 bin liralık yardımın yetersiz olduğuna dikkat çekti. Bebek ürünlerine gelen zamları gündeme getiren Başevirgen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ekonomik krizi dar gelirli aileler ve çocukları omuzluyor

Türkiye’de ekonomik krizin en ağır yükünü dar gelirli aileler ve çocukların omuzladığını söyleyen Başevirgen, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi hanelere sunduğu çocuk yardımları, yüksek enflasyon karşısında adeta buharlaşıyor. İktidarın ilk çocuk için tek seferlik 5 bin liralık ödemesi bebeklerin hiçbir temel ihtiyacına yetmiyor. Ailelerin bir kutu bebek mamasının ortalama 500 lira, bir paket 60’lı bebek bezinin ortalama 480 lira, ıslak mendil, pişik kremi, ek gıda gibi bebekler için önemli ürünleri de dahil ettiğimizde aylık en az 2 bin liralık gideri bulunuyor. Yani devletin tek seferlik yardımı 2 buçuk aylık masrafına anca yetiyor” diye konuştu.

"İktidar yenidoğan bebeklerin parasına bile göz dikti"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2015 senesinde "her yenidoğan bebeğin ilk altını devletten" sloganıyla başlatılan yardımları hatırlatan Başevirgen “O günün parasıyla yarım altın tutarında olan 300 liralık doğum yardımı ebeveynlere yapılıyordu. Aradan geçen 10 yılın ardından iktidar, ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettiği 2025 yılında yardım tutarını 5 bin liraya çıkarttı. İktidarın 2015 yılında 300 liralık yardımıyla yarım altın alınabilirken bugün verilen 5 bin lira ile ancak gram altın alınabiliyor. İktidar destek tutarını yarım altın fiyatı olan 13 bin 485 liraya çıkartması gerekirken, bu tutarı ‘5 bin liraya çıkarttık’ reklamıyla milletin aklıyla dalga geçiyor. Yani iktidar göz göre göre yenidoğan bebeklerin 8 bin 485 lirasını çalıyor. İktidar açlıkla sınadığı emekliler ve asgari ücretlilerin yanında, yenidoğan bebeklerin parasına bile göz dikti” dedi.

"Yetersiz yardımlar toplumsal eşitsizlikleri kalıcı hale getirdi"

Avrupa ülkelerinde yapılan yardımları da hatırlatan Başevirgen, “OECD verilerine göre, Almanya’da çocuk başına aylık 255 euro, Hollanda’da 83 euro, Polonya’da 189 euro, İspanya’da 115 euro, Portekiz’de 100 euro yardım sağlanıyor. Türkiye’de ise tek seferlik 5 bin lira yani 114 Euro yardım sağlanıyor. Bu fark, ülkelerin ekonomik kapasiteyle ilgili değil, iktidarın öncelikleriyle alakalıdır. Her fırsatta ‘aile yılı’ diyerek vatandaşlara ‘çocuk yapın’ çağrısında bulunan iktidarın gerçekliklerle hiçbir bağlantısı kalmamıştır. Yoksulluk derinleşirken, çocuklara reva görülen bu yetersiz yardımlar, toplumsal eşitsizlikleri de kalıcı hale getirdi. Her geçen gün artan bez, mama ve diğer bebek ürünü fiyatları karşısında çaresiz kalan, yardıma muhtaç aile sayısı da artıyor. Aileler ise yardım değil, adalet istiyor” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı