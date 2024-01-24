Chp’li Başkan Adayları Çetin Akın Ve Ferdi Zeyrek’ten Esnaf Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile birlikte Turgutlu çıkarması yaptı. Esnaf ziyaretleriyle başlayan program, kahvehane ve dernek ziyaretleriyle sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile birlikte Turgutlu çıkarması yaptı. Esnaf ziyaretleriyle başlayan program, kahvehane ve dernek ziyaretleriyle sona erdi.

CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut başkan Çetin Akın, programı kapsamında Turgutlu’ya gelen CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ve beraberindeki heyetle birlikte gün içerisinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program, gündüz saatlerinde Erbiller Sanayi Sitesi’nde esnaf buluşmasıyla başladı. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Adayları Çetin Akın ve Ferdi Zeyrek, sanayicinin ve esnafın yüzünü güldürecek projeleri anlattı.

CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın, “Erbiller Sanayi Sitemizde esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı işler diledik ve destek istedik. Sanayimiz ve Turgutlu’muz için neler yaptığımızı, yeni dönemde neler yapacağımızı anlattık. Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları büyükşehir belediyemizle el ele vererek çözeceğiz” dedi.

Program akşam saatlerinde Acarlar Mahallesindeki Göçmen Kahvehaneleri ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Turgutlu Şubesi ziyaretiyle son buldu.

“TURGUTLU’MUZU VE MANİSA’MIZI HİZMET DOLU BEŞ YIL BEKLİYOR. TURGUTLU'MUZA SÖZÜMÜZ; YAPACAKLARIMIZIN DA DAHASI VAR”

Turgutlu’da ve Manisa’da hizmet döneminin yaşanması için destek isteyen CHP Başkan Adayı Çetin Akın, şunları söyledi:

“Turgutlu’muzda olduğu gibi Manisa’mızda da hizmet dönemi yaşanacak. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ve desteğini görmekten büyük memnuniyet duyduk. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ferdi Zeyrek ile birlikte yaşanan sorunların çözümünün bizde olduğunu, hayata geçireceğimiz projelerimizle Turgutlu’muzu ve Manisa’mızı hizmet dolu beş yılın beklediğini anlattık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günün her saatinde hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi gittiğimiz her yerde gönül sıcaklığı ile karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Turgutlu'muza sözümüz; yapacaklarımızın da dahası var.”

“İLÇE BELEDİYESİ OLARAK YAPACAK GÜCE GELDİK; ERGENEKON KAVŞAĞI’NI BEN YAPACAĞIM”

Yeni dönemde hayvan pazarı, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, beton ve sıcak asfalt şantiyesi projelerini yapacaklarını söyleyen Turgutlu Belediye Başkan Adayı Akın, “Dördüncü projemiz de onlar ister yapsın, ister yapmasın. Ergenekon Kavşağı’nı ben yapacağım. İlçe belediyesi olarak yapacak ekonomik güce geldik” dedi.

“MANİSA’DA 2 TON SU 1 TL, EKMEK 5 TL OLACAK”

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, “Manisa’nın sorunlarını biliyoruz ve projelerimiz hazır. Su, en büyük sorunumuz. 2 ton su 1 TL olacak. Manisa’da 1 Nisan günü su 1 TL, ekmek 5 TL olacak. Gerek bunca zamandır yaptıklarımla gerekse mimar kimliğimle bu şehrin bütün sorunlarını çözmeye muktedirim. Çetin Akın başkanımla ve 17 ilçedeki başkan adaylarımızla bu şehri yaşanabilir bir kent olmaya dönüştürecek kişileriz. Çetin Akın başkanımla el ele vereceğiz, hem Turgutlu’yu hem de Manisa’yı hak ettiği değere kavuşturacağız” diye konuştu.

“GEDİZ TARIMI GELİŞTİRME MERKEZİ KURACAĞIZ”

Tarımsal kalkınma projelerine değinen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, üzümün yüzde 93’ünün üretildiği Gediz Ovası’nda üreticilerin kalkınması amacıyla “Gediz Tarımı Geliştirme Merkezi” kurulacağını söyleyerek, merkezde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler de verdi.

Başkan Adayları Çetin Akın ve Ferdi Zeyrek’e, gün boyunca CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Evrim Oflaz, meclis üyeleri ve yöneticiler eşlik etti.

Anka Haber Ajansı