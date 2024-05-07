Chp'li Başkan Kaya'nın Talimatıyla Meclis Salonunda Atatürk'ün Portresi Ve Sözü Görünür Şekilde Asıldı

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilk meclis toplantısında kürsüsünün arkasında yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün projeksiyon perdesinin arkasında kalmasına tepki göstererek yerinin değiştirilmesi talimatı verdi. Yapılan değişiklikle meclis kürsüsünün sağ tarafına Atatürk’ün sözü ve fotoğrafı konulurken, sol tarafa ise Türk bayrağı asıldı. AKP’li Grup Başkanı Zeki Kavanoz ise “Uygun görürseniz ben de kendi imkanlarımla çerçevelerini ya

(TRABZON) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilk meclis toplantısında kürsüsünün arkasında yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün projeksiyon perdesinin arkasında kalmasına tepki göstererek yerinin değiştirilmesi talimatı verdi. Yapılan değişiklikle meclis kürsüsünün sağ tarafına Atatürk’ün sözü ve fotoğrafı konulurken, sol tarafa ise Türk bayrağı asıldı. AKP’li Grup Başkanı Zeki Kavanoz ise “Uygun görürseniz ben de kendi imkanlarımla çerçevelerini yaptırmak isterim” dedi.

CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, göreve gelir gelmez belediye binasına devasa Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafını asmasıyla gündeme gelmişti. Kaya, belediye meclisinin nisan ayındaki ilk toplantısında Ulu Önder Atatürk’ün fotoğrafını ve projeksiyon perdesi arkasında kalan “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün görünür olması için talimat verdi.

“TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFINI ASIN, BEDELİNİ MAAŞIMDAN KESİN”

Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şunu meclisimizin huzurunda sormayı görev sayıyorum. Bu belediye 10 yıl önce kuruldu. Türkiye’de birçok belediye meclis toplantı salonunu inceledim. Arkama baktığım zaman ne bu toprakların kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ne de başka bir şey var. Bütün meclislerde, isterseniz Doğu’ya Güneydoğu’ya gidin, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazar’. Bir eksiklik arayacaksak arkadaşlar meclisimizin arkasında Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazısının olması gerekiyor. Meclisimizde bu yazıyı perde kapatıyor. Bu yazı kapatılacak yazı değildir. Orada boş yer varken o yazının perdenin arkasına konmasını doğru bulmuyorum. Görevli arkadaşlardan rica ediyorum. O yazıyı uygun bir yere asın. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı’nı oraya asın ve benim ilk maaşımdan bedelini kesin arkadaşlar. Oraya Mustafa Kemal Atatürk resmi ve oraya da güzel bir Türk Bayrağı resmini çerçeveletip asın ve ‘Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir’ yazısını da perdenin kapatmayacağı şekilde görünür hale getirin. Bedelini de benim ilk maaşımdan kesin diye yineliyorum.”

MECLİS SALONU YENİDEN DÜZENLENDİ

Meclis salonu, Başkan Kaya’nın talimatıyla yeniden düzenlendi. Kürsünün sağ tarafına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü, sol tarafına ise Türk bayrağı asıldı. Mayıs ayının ilk meclis toplantısında Başkan Kaya, “Türk Bayrağımız, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal’in fotoğrafı ve ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözü, olması gerektiği şekilde Ortahisar Belediye Meclisi toplantı salonumuzun görünür noktalarına asıldı. Teşekkür ediyorum” dedi.

ÇERÇEVELER AKP GRUP BAŞKAN VEKİLİNDEN

Toplantıda Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafının çerçevesiz olduğuna dikkat çeken AKP Grup Başkanı Zeki Kavanoz ise “Sayın Başkan arkadaki yazımız ve Ulu Önder Atatürk’ün ve Türk Bayrağı’nın posterlerini kendi maaşınızdan yaptınız. Teşekkür ediyoruz ama buradan bakıldığında iki resimde çerçeve olmayışı benim kanaatime göre biraz görüntü bozukluğu oluşturuyor. Uygun görürseniz ben de kendi imkanlarımla çerçevelerini yaptırmak isterim” dedi. Başkan Kaya, “Ben teşekkür ederim Zeki Bey teklifiniz kabul edilmiştir” diyerek cevap verdi.

Anka Haber Ajansı